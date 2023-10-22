Giriş Tarihi: 22.10.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
06:36
İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf
İsrail'in Gazze katliamlarını sözde gerekçeli hale getirmek için "Hamas 40 bebeğin başını kesti" yalanına sarılan Batı medyası, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 1756 çocuğu öldürdüğü gerçeğini görmezden geldi İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet hesabından paylaşılan yalan, ABD Başkanı Biden'ın ağzından da resmileştirilerek kamuoyu önünde sistematik bir algı mühendisliği yapıldı