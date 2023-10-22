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Haberler Galeri İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf
Giriş Tarihi: 22.10.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 06:36

İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

İsrail'in Gazze katliamlarını sözde gerekçeli hale getirmek için "Hamas 40 bebeğin başını kesti" yalanına sarılan Batı medyası, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 1756 çocuğu öldürdüğü gerçeğini görmezden geldi İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet hesabından paylaşılan yalan, ABD Başkanı Biden'ın ağzından da resmileştirilerek kamuoyu önünde sistematik bir algı mühendisliği yapıldı

HARUN SEKMEN
İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

İşgalci İsrail hükümetine yakın İ24News televizyonu, 10 Ekim'de 15.19'da "40 İsrailli bebek Hamas tarafından kafaları kesilerek öldürüldü" yalanını servis etti.

İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

İsrail Dışişleri Bakanlığı 16.10'da haberi resmi Twitter adresinden paylaştı.

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İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin çocukların kafasını kestiği teyit edilmiş görüntüleri göreceğimi hiç düşünmemiştim" diyerek yalana resmi bir kimlik kazandırdı.

İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

Uluslararası medya, yalan haberin doğruluğunu sorgulamadan manşetlerine taşımaya başladı.

İsrail, ABD ve Batı medyası suç ortaklığı yaptı: ‘40 bebek’ yalanıyla vahşete kılıf

10 Ekim'de The Times, "Bebeklerin boğazları kesildi: Kfar Aza kibutz katliamı nasıl gelişti?

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