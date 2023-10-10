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Haberler Galeri SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 05:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 05:49

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İsrail Filistin gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Filistin'e resmen savaş ilan eden İsrail ile Hamas arasında savaş Cumartesi günü başlarken, Gazze Şeridi yoğun İsrail bombardımanı altında. İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu Gazze'de ölü sayısı artarken, ölü sayısı gittikçe artıyor. Bu noktada Orta Doğu'da yaşanan bu olayları takip eden vatandaşlar, "İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İsrail, Cebaliye mülteci kampını vururken, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, Gazze'ye elektrik, su ve yakıtın kesildiğin dile getirdi. Peki, İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte 9 Ekim 2023 itibariyle yaşanan son dakika gelişmeler

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İsrail Filistin ölü sayısı ve bölgede yaşanan son durum, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumartesi günü başlayan çatışmalar savaş haline dönerken, yaşanan gelişmeler sonrası İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda can kaybı açıklanırken, Filistin de hayatını kaybedenlerin sayısını paylaştı. Peki, İsrail Filistin kaç kişi öldü? İşte, konu hakkında detaylar

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

HAMAS İSRAİL'İ VURDU

7 Ekim 2023 tarihinde Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

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SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

NETANYAHU SAVAŞI DUYURDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına seslenerek, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

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