Giriş Tarihi: 10.10.2023 05:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 05:49

SON DAKİKA GELİŞMELERİ İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu? Gazze Şeridi’nde ölü sayısı artıyor! İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İsrail Filistin gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Filistin'e resmen savaş ilan eden İsrail ile Hamas arasında savaş Cumartesi günü başlarken, Gazze Şeridi yoğun İsrail bombardımanı altında. İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu Gazze'de ölü sayısı artarken, ölü sayısı gittikçe artıyor. Bu noktada Orta Doğu'da yaşanan bu olayları takip eden vatandaşlar, "İsrail Filistin ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İsrail, Cebaliye mülteci kampını vururken, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, Gazze'ye elektrik, su ve yakıtın kesildiğin dile getirdi. Peki, İsrail Filistin kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte 9 Ekim 2023 itibariyle yaşanan son dakika gelişmeler