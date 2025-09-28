Giriş Tarihi: 28.09.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 06:36
İsrail'den sanal dünyada operasyon! Netanyahu’dan Elon’a Epstein davetiyesi
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde, katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun; "Sosyal medya yeni bir savaş aracı ve bu savaş araçlarını kullanacağız" açıklamalarına ve sosyal medyayı yönetmeye yönelik çabalarına yer verdi. Altınok, Tel Aviv'in bu operasyonu MOSSAD tarafından Epstein dosyaları ile sıkıştırılan Elon Musk üzerinden yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Altınok yazısında; "ABD basınına servis edilen son Epstein belgelerinde Musk'ın adının geçmesi de Netanyahu'nun davetiyesi olsa gerek." ifadelerini kullandı.