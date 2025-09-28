Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İsrail'den sanal dünyada operasyon! Netanyahu’dan Elon’a Epstein davetiyesi

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde, katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun; "Sosyal medya yeni bir savaş aracı ve bu savaş araçlarını kullanacağız" açıklamalarına ve sosyal medyayı yönetmeye yönelik çabalarına yer verdi. Altınok, Tel Aviv'in bu operasyonu MOSSAD tarafından Epstein dosyaları ile sıkıştırılan Elon Musk üzerinden yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Altınok yazısında; "ABD basınına servis edilen son Epstein belgelerinde Musk'ın adının geçmesi de Netanyahu'nun davetiyesi olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada insanlar, yaşadıkları devletin internetteki takibine karşı gizlilik için VPN uygulamaları kullanıyorlar.
Peki, bu özgürlüğü onlara kim ve ne için sağlıyor?
Sorunun cevabı, İsrail'in tüm dünyaya adeta savaş açtığı bu zorlu süreçte pek çok VPN şirketini alıp bir çatı altında toplamaya çalışmasında. Daha geçen gün bir VPN şirketi daha aldılar.

İsrail'in sanal dünyadaki operasyonu VPN ile sınırlı değil.
Hedeflerini de gizlemiyorlar.
"Sosyal medya yeni bir savaş aracı ve bu savaş araçlarını kullanacağız" diyen Netanyahu, BM zirvesi için gittiği ABD'de Elon Musk'la görüşeceğini hatırlattı.

"Şu anda sosyal medyada yaptığımız en önemli alışveriş TikTok. Umarım gerçekleşir. İkinci en önemli olan ise X. X ve TikTok'u alırsak çok şey kazanırız. Elon Musk ile konuşmalıyız, o bir düşman değil. O bir dost."
TikTok'un devredileceği konsorsiyumun başındaki Oracle şirketi, İsrail'in güdümünde. Elon ile Netanyahu arasındakinin ne tür bir dostluk olduğunu ise söylemek zor.

Ama Musk'ın Gazze soykırımının başlarında İsrail'e gidip döndükten sonra meseleye dair tüm insani rezervlerini bir kenara bıraktığını gördük. Artık önüne ne koydularsa.

Trump'ı Tel Aviv'in taleplerine daha hızlı ve istekli cevap vermesi için MOSSAD aparatı Epstein üzerinden sıkıştırma operasyonunda da tetiği Musk çekmişti.

Ama bunlara elini veren kolunu kaptırır.
Son açıklamalarına bakılırsa, Musk'ın X'teki İsrail yanlısı algoritması da artık Netanyahu'yu kesmiyor.

Bu yüzden Musk'la bir daha yüz yüze görüşmek istiyor. Dün, ABD basınına servis edilen son Epstein belgelerinde Musk'ın adının geçmesi de Netanyahu'nun davetiyesi olsa gerek.

