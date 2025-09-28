İsrail’den sanal dünyada operasyon! Netanyahu’dan Elon’a Epstein davetiyesi

"Şu anda sosyal medyada yaptığımız en önemli alışveriş TikTok. Umarım gerçekleşir. İkinci en önemli olan ise X. X ve TikTok'u alırsak çok şey kazanırız. Elon Musk ile konuşmalıyız, o bir düşman değil. O bir dost."

TikTok'un devredileceği konsorsiyumun başındaki Oracle şirketi, İsrail'in güdümünde. Elon ile Netanyahu arasındakinin ne tür bir dostluk olduğunu ise söylemek zor.



