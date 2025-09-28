Tüm dünyada insanlar, yaşadıkları devletin internetteki takibine karşı gizlilik için VPN uygulamaları kullanıyorlar.

Peki, bu özgürlüğü onlara kim ve ne için sağlıyor?

Sorunun cevabı, İsrail'in tüm dünyaya adeta savaş açtığı bu zorlu süreçte pek çok VPN şirketini alıp bir çatı altında toplamaya çalışmasında. Daha geçen gün bir VPN şirketi daha aldılar.

İsrail'in sanal dünyadaki operasyonu VPN ile sınırlı değil.

Hedeflerini de gizlemiyorlar.

"Sosyal medya yeni bir savaş aracı ve bu savaş araçlarını kullanacağız" diyen Netanyahu, BM zirvesi için gittiği ABD'de Elon Musk'la görüşeceğini hatırlattı.

"Şu anda sosyal medyada yaptığımız en önemli alışveriş TikTok. Umarım gerçekleşir. İkinci en önemli olan ise X. X ve TikTok'u alırsak çok şey kazanırız. Elon Musk ile konuşmalıyız, o bir düşman değil. O bir dost."

TikTok'un devredileceği konsorsiyumun başındaki Oracle şirketi, İsrail'in güdümünde. Elon ile Netanyahu arasındakinin ne tür bir dostluk olduğunu ise söylemek zor.

Ama Musk'ın Gazze soykırımının başlarında İsrail'e gidip döndükten sonra meseleye dair tüm insani rezervlerini bir kenara bıraktığını gördük. Artık önüne ne koydularsa.

Trump'ı Tel Aviv'in taleplerine daha hızlı ve istekli cevap vermesi için MOSSAD aparatı Epstein üzerinden sıkıştırma operasyonunda da tetiği Musk çekmişti.

Ama bunlara elini veren kolunu kaptırır.

Son açıklamalarına bakılırsa, Musk'ın X'teki İsrail yanlısı algoritması da artık Netanyahu'yu kesmiyor.

Bu yüzden Musk'la bir daha yüz yüze görüşmek istiyor. Dün, ABD basınına servis edilen son Epstein belgelerinde Musk'ın adının geçmesi de Netanyahu'nun davetiyesi olsa gerek.

***





ÖNCE BİR ÇÖP TOPLAMAYI BECERİN SONRA...

İzmir'den Bodrum'a yıllardır CHP'nin elinde olan belediyelerde çöpler toplanmıyor, yollar onarılmıyor, fahiş fiyattan sattıkları suyu bile hanelere düzenli şekilde ulaştıramıyorlar. 90'lardaki gibi bidonlar geri döndü, günler süren su kesintileri yaşanıyor vs.

Dün İzmir sokaklarını saran çöp dağlarını eritmek için bizzat sokağa inen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasındaki basına yansıyan diyalog bu durumun itirafı niteliğinde:

Cemil Tugay: "Karşıyaka'da 5 yıl başkanlık yaptım. İlçeyi bu hale hiç düşürmedim. Niye doğru düzgün belediyecilik yapmıyorsunuz?"

Yıldız Ünsal: "Giderken peşinizde bıraktığınız borç dağlarının altından kalkamadık ki sıra hizmete gelsin."

Evet, atla deve değil, asgari belediyecilik işlerinden bahsediyoruz.

Üstelik kaynak yaratmak için çaba harcamalarına falan gerek yok. Bu hizmetleri vermek için kendilerine Ankara'dan para da geliyor.

Ama ne gam.

Genel Başkanları Özgür Özel, Erdoğan nefretiyle doldurduğu sürece "bilinçli CHP seçmeninin" böyle şeylere takılıp kalmayacağından emin görünüyor.

Belediyelerinin hâli ortadayken, enerjisini il il gezip yolsuzluk sanıklarına destek mitingleri düzenlemeye ve dünya çapında dış politika duayeni muamelesi gören Erdoğan'a akıl vermeye harcamasının izahı var mı?

***





NERESİNDEN TUTSAK

"Üçüncü Cumhurbaşkanımız Bülent Ecevit, Yaser Arafat'a nasıl destek verdiyse Mahmut Abbas'a o desteği veririz." (Özgür Özel)

Evet, Arafat İsrail'le savaşıyordu, Abbas İsrail'le çalışıyor.

Bir de Özel'in "terörist" dediği Hamas var tabii...

Ecevit'in cumhurbaşkanlığı meselesine ise hiç girmeyeyim.

***





ŞARA SURİYELİLERE GÜVEN VERİYOR

Askeri kamuflajlarından çabuk kurtulan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'deki BM zirvesinde göz doldurdu.

Suriye'de intikam peşine düşmeden kısa sürede sokakları güvenli hâle getiren Şara, ABD temaslarında da soğukkanlı bir diplomasi sergilemeyi başardı. Ülkesini layıkıyla temsil etti.

Suriye medyasına yansıdığı kadarıyla halk memnun görünüyor.

Zor günleri geride kalan Suriyeli kardeşlerimize umut ve güven vermeyi başaran Şara'yı tebrik etmek lazım.