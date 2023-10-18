İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.