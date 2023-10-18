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Haberler Galeri İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:44

İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 masum sivil şehit oldu. Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken; İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti. CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' olarak paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Twitch yayıncısı Jahrein, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında "İsrail yanındayız" mesajını verirken, Oğuzhan Uğur "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." ifadelerini kullanarak masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelip Filistin'i suçladı. İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyunan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...

İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işliyor. Bölgeyi abluka altına alan katil İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce masum sivili katletti.

İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Gazze'ye elektrik, ve yakıt akışını kesen, soykırım suçu işleyen İsrail, son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 sivilin şehit olduğu açıklandı.

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İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Katil İsrail'in savunmasız sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti.

İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

MENGÜ'NÜN 'KANIT GÖRÜNTÜSÜ' YALAN ÇIKTI

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü; sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçmiş döneme ait olduğu ifade edildi.

İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

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