İsrail’in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 masum sivil şehit oldu. Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken; İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti. CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' olarak paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Twitch yayıncısı Jahrein, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında "İsrail yanındayız" mesajını verirken, Oğuzhan Uğur "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." ifadelerini kullanarak masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelip Filistin'i suçladı. İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyunan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...