Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
07:06
İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı açığa çıktı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.