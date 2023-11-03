Video Yaşam İstanbul İtfaiyesi'nde gizli çekim skandalı! Oteldeki yatak odalarını dikizlediler | Video
İstanbul İtfaiyesi'nde gizli çekim skandalı! Oteldeki yatak odalarını dikizlediler | Video

İstanbul İtfaiyesi'nde gizli çekim skandalı! Oteldeki yatak odalarını dikizlediler | Video

03.11.2023 | 16:09

Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarla oteldeki insanlara yakın çekim yaparak kameraları amacı dışında kullandıkları iddia edilen İtfaiye Komuta Merkezi’nde görevli 3 sanık personelin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Salih M., ‘’İzlediğim görüntüde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı, diğerlerini bilmiyorum. Kaldı ki en çok kamera ile oynayan bendim’’ dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarla 2021 yılında oteldeki insanlara yakın çekim yaparak kameraları amacı dışında kullandıkları iddia edilen Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli 3 sanık personelin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada sanıklar Salih M., Oğuzhan A. ve Ünal Ç. hazır bulundu.

''KİMİN NE İZLEDİĞİNİ GÖRMEDİM DE ŞAHİT OLMADIM DA''
Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.E., ''O zamanlar ekip amiriydim, kimin ne izlediğini görmedim de şahit olmadım da. Her çalışanın kendi adına ait oturum açma ad ve şifresi bulunur. Kimse kimseye vermez. Örneğin ben de vermem. Çünkü o oturum ile açıldığında benim özel bilgilerim görülebilir, kaldı ki benim yetkimde olan kameraların yönünü değiştirme yetkisi olduğundan ben paylaşım yapmam. Zaten bu yetki kullanıcı çoğu arkadaşta da vardır'' şeklinde konuştu. Duruşmada davaya konu kameralara ilişkin görüntü tespitleri okundu. Sanıklardan Oğuzhan A., izlediği hiçbir görüntüde kişilerin olmadığını söylerken, sanık Ünal Ç. ''Benim kullanıcı adım bile bulunmamaktadır. Hiçbirini ben izlemedim'' dedi.

''İZLEDİĞİM GÖRÜNTÜDE YALNIZCA NAMAZ KILAN BİR KADIN VARDI''
Sanık Salih M. ise savunmasında, ''Benim izlediğim görüntüde yalnızca namaz kılan bir kadın vardı, diğerlerini bilmiyorum. Kaldı ki en çok kamera ile oynayan bendim. Kişilerin özel hayatına ilişkin herhangi bir görüntü izlemedim'' ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlanmak üzere dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

MÜTALAA HAZIRLANACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuya açık alanlarda kullanılmakta olan kameraların, Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde görevli şüpheliler tarafından, görevin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle kullanıldığı, bu suretle kamunun ve kişilerin mağduriyetine neden olunduğu iddiasına ilişkin rapor düzenlendiği anlatıldı.

KAMERALARIN OTELDEKİ İNSANLARA YAKIN ÇEKİM YAPILARAK AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ
İddiaya ilişkin sorumluluğu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çözümleme raporunun incelendiğinin aktarıldığı iddianamede, Taksim Odakule 2 isimli afet kamerasının 27 Mayıs 2021 saat 03.12.59'dan itibaren görüş açısında bulunan ve otel olduğu bilinen bir binanın, ışığı yanan bazı bölümleriyle bu bölümlerin içerisinde bulunan insanlara yakın çekim yaptığı, bu şekilde kameraların amacı dışında kullanıldığı kaydedildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİ AKTARILDI
Hazırlanan iddianamede, 23 kez bu eylemlerin tekrarlandığı, dolayısıyla görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilerek kişilerin mağduriyetine neden olunduğu kanısına varıldığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerin görevi gereği kullanımına sunulmuş, kuruma ait kullanıcı adı ile şifre tesis edilerek kullanılması gereken kameraları, görevinin gerekleri dışında ve görevinin gereklerine aykırı şekilde kullandığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, her ne kadar ön inceleme raporlarında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yönünden de inceleme yapılmışsa da, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun soruşturmasının şikayete tabi olduğu olayda kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı, bu suretle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu yönünden ayrıca bir değerlendirme yapılmasının gerekmediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Oğuzhan A.'nın 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, şüpheliler Salih M. ile Ünal Ç.'nin ise zincirleme şekilde 'görevi kötüye kullanma' suçundan 7 ay 15'er günden 2 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul İtfaiyesi’nde gizli çekim skandalı! Oteldeki yatak odalarını dikizlediler | Video 00:47
İstanbul İtfaiyesi'nde gizli çekim skandalı! Oteldeki yatak odalarını dikizlediler | Video 03.11.2023 | 16:09
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video 00:26
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video 03.11.2023 | 16:09
Yola atlayan çocuğunu durdurmak isterken motosikletin altında kaldılar | Video 00:24
Yola atlayan çocuğunu durdurmak isterken motosikletin altında kaldılar | Video 03.11.2023 | 14:53
Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video 02:55
Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video 03.11.2023 | 14:53
Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video 03:14
Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video 03.11.2023 | 14:53
Lise öğrencisinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 01:21
Lise öğrencisinin bıçaklandığı kavga kamerada | Video 03.11.2023 | 14:53
Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video 02:24
Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video 03.11.2023 | 13:28
Denizde oluşan hortum kamerada | Video 01:02
Denizde oluşan hortum kamerada | Video 03.11.2023 | 13:28
Sivas’ta kurt sürüsü fotokapan tarafından böyle görüntülendi | Video 04:48
Sivas'ta kurt sürüsü fotokapan tarafından böyle görüntülendi | Video 03.11.2023 | 13:28
Kafede husumetlisini öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi böyle kaçırdılar | Video 01:58
Kafede husumetlisini öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi böyle kaçırdılar | Video 03.11.2023 | 13:28
Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:19
Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video 03.11.2023 | 13:28
17 yaşındaki kızının, ’satılık’ ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı yayında fiyat da vermiş | Video 01:08
17 yaşındaki kızının, 'satılık' ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı yayında fiyat da vermiş | Video 03.11.2023 | 13:36
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video 04:19
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video 03.11.2023 | 12:24
Diş ağrısı sandı, yanağında ileri evre kanser çıktı | Video 05:27
Diş ağrısı sandı, yanağında ileri evre kanser çıktı | Video 03.11.2023 | 11:10
Facia teğet geçti! O anlar kamerada 01:06
Facia teğet geçti! O anlar kamerada 03.11.2023 | 11:57
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara’ya uzandı 00:24
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara'ya uzandı 03.11.2023 | 11:19
Sivas’ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 02:42
Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 03.11.2023 | 10:24
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti | Video 03:56
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: "O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti" | Video 03.11.2023 | 10:24
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03:19
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03.11.2023 | 10:51
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 01:03
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 03.11.2023 | 10:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA