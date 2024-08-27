Giriş Tarihi: 27.08.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
06:30
İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen ve sadece SABAH'ın duyurduğu son dönemlerin en büyük operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aralarında 'Namık' kod Adil Öksüz'ün firarına yardım eden mahrem sorumlu Cihat Yıldız'la birlikte yakalanan 3 mahrem sorumlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Temmuz'un kilit ismi firari 'Namık' kod Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'ın, bugüne kadar firara yardım eden 5 kişiden yakalanamayan tek kişi olduğu ortaya çıktı.