İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün; FETÖ'nün Güncel Yapılanması'na düzenlediği ve yalnızca SABAH'ın duyurduğu son dönemlerin en büyük ve en önemli operasyonunda yakalanan Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora tutuklandı.



