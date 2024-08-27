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Haberler Galeri İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Giriş Tarihi: 27.08.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 06:30

İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen ve sadece SABAH'ın duyurduğu son dönemlerin en büyük operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aralarında 'Namık' kod Adil Öksüz'ün firarına yardım eden mahrem sorumlu Cihat Yıldız'la birlikte yakalanan 3 mahrem sorumlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Temmuz'un kilit ismi firari 'Namık' kod Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'ın, bugüne kadar firara yardım eden 5 kişiden yakalanamayan tek kişi olduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER
İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün; FETÖ'nün Güncel Yapılanması'na düzenlediği ve yalnızca SABAH'ın duyurduğu son dönemlerin en büyük ve en önemli operasyonunda yakalanan Cihat Yıldız, Ahmet Hızal ve Adem Bora tutuklandı.

İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sözde Türkiye İmamı olan "Namık" kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde saklandığı adreste bir haftaya yakın bir süre yanında kaldığı iddia edilen ve FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olan Cihat Yıldız'ın tutuklanması, Adil Öksüz'ün kaçışını yeniden gündeme getirdi.

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İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

Cihat Yıldız'ın, Adil Öksüz'ü saklandığı adresten "Şükrü" kod adlı bir başka FETÖ Üyesi ile birlikte araçla alarak kaçmasına yardım ettiği saptandı.

İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

ÖKSÜZ'ÜN ÇANTASIYLA EVDEN ÇIKMIŞ...

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Akıncı Üssü'nde olduğu iddia edilen Adil Öksüz, 2016 yılında yaşanan darbe girişiminden 3 gün sonra Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakıldı ve kayıplara karıştı.

İşte adım adım firar! Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesi aralandı

İtirafçıların ve gizli tanıkların ifadelerine göre; Adil Öksüz ilk olarak İstanbul'a geldi. Saat 09.27'ydi... Adil Öksüz'ün cep telefonu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sinyal verdi. Sabah saat 08.00 sıralarında havalimanına iniş yapan Adil Öksüz'ü karşılayan bir kişi, Adil Öksüz'ü İstanbul Üsküdar'da bulunan bir Gaybubet Evi'ne götürdü.

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