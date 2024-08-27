Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden FETÖ'cüler ifadelerinde ne anlattı?

FETÖ’nün kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız ve iki şüpheli yakalanmasının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.