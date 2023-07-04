İşte Fransa'daki sömürge isyanının arka planı! "Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak"

"Olay medyada yanlış anlatılıyor. Alkol ve uyuşturucu kullanmamıştık. Arkamızdan polis sirenleri çaldı ve Nahel aracı durdurdu. Polis 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dedi. Ardından silahın kabzasıyla Nahel'e vurmaya başladı. Diğer polis de 'Vur onu' diye bağırıyordu. O kargaşada Nahel'in can çekiştiğini gördüm. Ayağını pedaldan çekti ve bariyere çarptı. Ben de arabadan çıkıp kaçtım."



