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Haberler Galeri İşte Fransa'daki sömürge isyanının arka planı! "Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak"
Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:32

İşte Fransa'daki sömürge isyanının arka planı! "Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak"

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan isyan yedinci gününde devam ediyor. Büyük ölçüde Afrika kökenli Fransa vatandaşlarının sürdürdüğü eylemde bilanço hızla ağırlaşıyor. Güvenlik güçleri ise eylemleri bastırmakta yetersiz kalıyor. Peki bu isyanın tarihsel bir kökeni var mı? Fransa'nın sömürü ve soykırım tarihi bu isyanın büyümesinde ne kadar etkili oldu? İşte 10 maddede Fransa'daki sömürü isyanı...

İSA TATLICAN
İşte Fransa’daki sömürge isyanının arka planı! Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak

500 yıldır Afrika'yı sömüren Fransa, birçok ülkeyi yüzyıllar boyu köle ticaretinin merkezi olarak kullandı. Cezayir'de 1 milyon, Ruanda'da 800 bin insanın katledilmesinden sorumlu olan Fransa, şimdi de kendi vatandaşlarına 2. sınıf insan muamelesi yapıyor.

İşte Fransa’daki sömürge isyanının arka planı! Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak

MACRON EYLEMCİLERİ KÜÇÜMSEDİ

1- İSYAN NASIL BAŞLADI?

Olaylar, 27 Haziran'da Fransa'da Cezayir kökenli Nahel M.'nin trafik kontrolü sırasında bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başladı. Nahel'in öldürüldüğü Paris'in batısındaki banliyölerde barışçıl bir anma yürüyüşü düzenlendi. Bu yürüyüş polisin sert müdahalesiyle sona erdi.

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İşte Fransa’daki sömürge isyanının arka planı! Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak

Protestoların artması üzerine Nahel'i öldüren polis memuru tutuklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise göstericilerin bilgisayar oyunlarından etkilendiğini söyleyerek eylemleri küçümsedi. 8 gündür aralıksız devam eden gösteriler şiddetini her geçen gün artırıyor.

İşte Fransa’daki sömürge isyanının arka planı! Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak

OLAYIN TANIĞI ANLATTI

2- OLAYIN TEK TANIĞI NE ANLATTI?

Cezayir asıllı Nahel M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin tek bir tanığı var. Yanında oturan arkadaşı. Fransız basınında Nahel'i suçlayan haberlerin çıkması üzerine bir ses kaydı çekerek gerçekleri sosyal medya üzerinden tüm dünyayla paylaştı. O konuşmadan bazı bölümler:

İşte Fransa’daki sömürge isyanının arka planı! Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak

"Olay medyada yanlış anlatılıyor. Alkol ve uyuşturucu kullanmamıştık. Arkamızdan polis sirenleri çaldı ve Nahel aracı durdurdu. Polis 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dedi. Ardından silahın kabzasıyla Nahel'e vurmaya başladı. Diğer polis de 'Vur onu' diye bağırıyordu. O kargaşada Nahel'in can çekiştiğini gördüm. Ayağını pedaldan çekti ve bariyere çarptı. Ben de arabadan çıkıp kaçtım."

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