Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:30
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
06:32
İşte Fransa'daki sömürge isyanının arka planı! "Kanlı tarihleri peşlerini asla bırakmayacak"
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polisler tarafından öldürülmesiyle başlayan isyan yedinci gününde devam ediyor. Büyük ölçüde Afrika kökenli Fransa vatandaşlarının sürdürdüğü eylemde bilanço hızla ağırlaşıyor. Güvenlik güçleri ise eylemleri bastırmakta yetersiz kalıyor. Peki bu isyanın tarihsel bir kökeni var mı? Fransa'nın sömürü ve soykırım tarihi bu isyanın büyümesinde ne kadar etkili oldu? İşte 10 maddede Fransa'daki sömürü isyanı...