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Haberler Galeri İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 15:33

İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptı. Göstermelik aday pazarlıkları sürerken Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. Kent uzlaşısı bahanesiyle 'Kandil uzlaşısını' kuran CHP ve DEM'in düzenlediği ortak mitinglerde terörist başı Öcalan için özgürlük sloganları atıldı. DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı…

KENAN KIRAN
İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. CHP lideri Özgür Özel, "Görüşmelerimiz açık ve şeffaf olacak" diyerek ellerinde şehitlerimizin kanı olan DEM Partili eş başkanlar ile el sıkıştı…

İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

Göstermelik adaylık pazarlıkları sürerken kapı arkası siyaset ve Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. "Kent uzlaşısı" bahanesine sarıldıkları Kandil uzlaşısı ile vatandaşlardan oy toplamaya başladı. Ortak mitinglerde terörist başı Öcalan sloganları atıldı, PKK paçavrası açıldı.

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İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

CHP, İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı. Öte yandan CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı!

İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere gireceği netleşirken ortaya çıkan tablo, Kandil uzlaşısını kanıtladı. aHaber yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarını açıkladı…

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İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE

1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)

5 SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7 SIRA- Cevdet Dalkılıç

8 SIRA- Dicle Özdaş

10 SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

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