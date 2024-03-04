İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. CHP lideri Özgür Özel, "Görüşmelerimiz açık ve şeffaf olacak" diyerek ellerinde şehitlerimizin kanı olan DEM Partili eş başkanlar ile el sıkıştı…