Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
15:33
İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptı. Göstermelik aday pazarlıkları sürerken Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. Kent uzlaşısı bahanesiyle 'Kandil uzlaşısını' kuran CHP ve DEM'in düzenlediği ortak mitinglerde terörist başı Öcalan için özgürlük sloganları atıldı. DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı…