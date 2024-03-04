CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video

10 ilçede 30 DEM Partili CHP listelerinde... CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.