Video Haber CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video
CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? | Video

04.03.2024 | 13:46

10 ilçede 30 DEM Partili CHP listelerinde... CHP ile DEM Parti arasında İstanbul’da nasıl bir anlaşma yapıldı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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