İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var

Özalan, sosyal medyadaki açıklamasında "Bakın, eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bu kadro değil şampiyonlar liginde oynamak amatör kümede bile sonuncu olur. Çünkü bu kadro dünyanın en berbat kadrosu!" ifadelerini de kullandı. İşte Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na şampiyonlar ligi kadrosu göndermesi ve ilk 11...