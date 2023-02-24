Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
07:09
İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye'de engel koymadık yer bırakmamışlar
Son dakika haberler: Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde açılan davalarla engellendi SABAH'ın ulaştığı verilere göre, açılan davalar sonucunda 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu