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Haberler Galeri İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye'de engel koymadık yer bırakmamışlar
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:09

İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye'de engel koymadık yer bırakmamışlar

Son dakika haberler: Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde açılan davalarla engellendi SABAH'ın ulaştığı verilere göre, açılan davalar sonucunda 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu

Halit TURAN
İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye’de engel koymadık yer bırakmamışlar

Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla son 20 yılda çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından "riskli alan" kararları alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planları hazırlandı. Ancak, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, bu dönüşüm çalışmalarına destek yerine köstek oldu.

İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye’de engel koymadık yer bırakmamışlar

NEREDE DÖNÜŞÜM BAŞLASA KOŞUP ENGELLEMİŞLER

32 il için hazırlanan riski alan, kentsel dönüşüm ve yenileme alanları projeleri CHP, İyi Parti, HDP'nin yanı sıra muhalefetle eşgüdümlü hareket eden Odalar tarafından yargıya taşındı.

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İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye’de engel koymadık yer bırakmamışlar

SABAH, 32 ilde mahkeme kararıyla durdurulan riski alan, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri ile yenileme alanlarının listesine ulaştı. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'i, 21 yenileme alanının 4'ü, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanından da 34'ü açılan davalarla engellendi.

İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye’de engel koymadık yer bırakmamışlar

Engellenen projeler ve riskli alanlar arasında, asrın felaketinin yaşandığı Adana, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'daki riskli alan kararları ile İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahalledeki dönüşüm projeleri de yer aldı.

İşte muhalefetin kentsel dönüşüm haritası! Türkiye’de engel koymadık yer bırakmamışlar

DÖNÜŞÜME KARŞILAR

Muhalefet partileri şimdiye kadar birçok kentsel dönüşüm projesini engellemek istedi. Bunlardan bazıları şöyle:




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