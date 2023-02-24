Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla son 20 yılda çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından "riskli alan" kararları alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planları hazırlandı. Ancak, CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, bu dönüşüm çalışmalarına destek yerine köstek oldu.