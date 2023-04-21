Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:14
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
08:14
İşte seçime girecek adayların farkı! Bir tarafta bağımsızlık ateşi, bir tarafta koalisyon karanlığı
SABAH Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında dün yerli Karadeniz gazı için gerçekleşen karaya ulaşım ve ilk ateşin yakılması programına ilişkin önemli tespit ve değerlendirmelere yer verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin temsil ettiği aydınlığın ve seçimde rakiplerinden biri olacak olan 7'li masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği koalisyon misyonunu aktaran Övür CHP'den gelen tepkiler için de Marshall benzetmesi yaptı. İşte seçim öncesi bir kez daha ortaya çıkan o fark...