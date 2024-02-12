Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:51

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i tekme tokat dövdü, zorla Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Görüntülerde, Recep Önder'e yumruk atan ve yerlerde sürükleyen saldırganların, "Konuş lan. Seni öldürürüm. Boynunu keserim" şeklinde tehditler savurduğu anlar yer aldı.

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! "Seni öldürürüm, boynunu keserim" | Video

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

TEKME TOKAT DARP EDİLDİ

Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde, İyi Partili ilçe başkanının tekme tokat dayak yediği Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten zorla özür diletildiği anlar yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

"ÖZÜR DİLE, BOYNUNU KESERİM"

Videoda Recep Önder'i darp eden saldırgan, "Özür dile çabuk, özür dile! Şuraya gel, özür dile. Söylesene oğlum. Öldüreceğim bak, boynunu keserim. Atilla abi özür dilerim de.

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

Mansur Başkanım hakkını helal et de. Ben sana terbiyesizlik yaptım de. Atilla abi ben sana terbiyesizlik yaptım, hakkını helal et de." diyerek tehditler savurdu.

İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim”

Öte yandan, yaşananların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

SON DAKİKA