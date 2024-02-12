İyi Parti ilçe başkanını tekme tokat dövüp zorla özür dilettiler! “Seni öldürürüm, boynunu keserim” | Video
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i tekme tokat dövdü, zorla Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Görüntülerde, Recep Önder'e yumruk atan ve yerlerde sürükleyen saldırganların, "Konuş lan. Seni öldürürüm. Boynunu keserim" şeklinde tehditler savurduğu anlar yer aldı.
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