İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

İYİ Parti'ye veda eden Meral Akşener'in konuşmasında partinin kuruluş öyküsü, siyasi mücadelesi, kat ettiği mesafe ön plana çıktı. "Bedeli ben ödedim, hesabı siz tutacaksınız" mesajı verildi. Ama Akşener, hatalarından, sübjektif kararlarından, zikzaklarından ve partisine ödettiği bedelden söz etmedi. Sadece doğrularını sıraladı. Hani, sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür ya... Meral Hanım 4'er doğrusunu anlatıp 1'er yanlışını silmesini umdu.



