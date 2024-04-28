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Haberler Galeri İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:42

İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

İYİ Parti, genel ve yerel seçimlerde ardı ardına yaşadığı yenilgilerin ardından olağanüstü kurultaya gitti. Dün yapılan kurultayda, Meral Akşener, genel başkanlıktan ve siyasetten çekildi. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu ile partinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. SABAH gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İYİ Parti'nin kurultay sonrası hamlelerine değindi. İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı…

OKAN MÜDERRİSOĞLU
İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

Kısa, vakur, rafine bir konuşma yaptı ve kürsüden indi. Ancak "siyaset sahnesinden de indiği" kanaati delegede oluşmadı. Salonun her yerinde onun posteri, şarkılarda onun ismi. Anonslarda "ebedi ve ezeli genel başkanımız" sözleri...

İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

İYİ Parti'ye veda eden Meral Akşener'in konuşmasında partinin kuruluş öyküsü, siyasi mücadelesi, kat ettiği mesafe ön plana çıktı. "Bedeli ben ödedim, hesabı siz tutacaksınız" mesajı verildi. Ama Akşener, hatalarından, sübjektif kararlarından, zikzaklarından ve partisine ödettiği bedelden söz etmedi. Sadece doğrularını sıraladı. Hani, sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür ya... Meral Hanım 4'er doğrusunu anlatıp 1'er yanlışını silmesini umdu.

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İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

Evet, parti tabanında hâlâ güçlü karşılığı var. Belki de bu nedenle "Söylediklerinin ve yaptıklarının bir gün daha iyi anlaşılacağını" vurguladı. Böylece, yarınlara ilişkin kapıyı tam kapatmamış oldu.

İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, seçim yenilgisi ortamında, şaşkınlık içinde, heyecan ve coşkudan yoksun toplandı. Tam da bu nedenle genel başkan adayları Koray Aydın da Müsavat Dervişoğlu da sandık depreminin enkazını toplamaya, partilileri toparlamaya çalıştı. Yani, hitaplarının ağırlık merkezinde, İYİ Parti'yi "acil yoğun bakımdan çıkarma" gayreti dikkati çekti.

İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?

Dervişoğlu, İP'in "özü başına yerel seçime katılma" kararını birlikte aldıklarını fakat birlikte uygulayamadıklarını kayda geçirdi ve sadece Akşener'e fatura kesilmesine geçit vermedi. Aydın ise yılların tecrübesi ile siyasal gerçekçilik doğrultusunda delegeye seslendi... "Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir müdahalede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecek!"

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