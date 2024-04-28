Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
09:42
İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi: Kurultay sonrası neler değişecek?
İYİ Parti, genel ve yerel seçimlerde ardı ardına yaşadığı yenilgilerin ardından olağanüstü kurultaya gitti. Dün yapılan kurultayda, Meral Akşener, genel başkanlıktan ve siyasetten çekildi. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu ile partinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. SABAH gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İYİ Parti'nin kurultay sonrası hamlelerine değindi. İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı…