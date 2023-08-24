İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımazlığı Harmandalında polisle vatandaşı karşı karşıya getirdi. 2 gündür 'mahkeme kararı uygulansın. Harmandalına çöp dökümü durdurulsun' diye eylem yapan vatandaşlara dün akşamüstü polis müdahale etti. Vatandaşları çöplüğe giden yol üzerinden uzaklaştıran polis, önce çevik kuvvet aracılığı ile çevre güvenliği aldı, ardından da çöp kamyonlarının geçişine izin verdi. Vatandaşla polisi karşı karşıya getiren olay sonrası SABAH'a konuşan Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanının polisi yanıltıp hukuksuz şekilde çöp kamyonlarının geçişine olanak tanıdığını iddia etti.