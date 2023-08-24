İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

Ardından da çöp kamyonlarının çöplüğe geçişine izin verildi. Mahkeme kararına rağmen çöp dökümüne izin verenler hakkında hukuki süreç başlatacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bilim insanlarının hazırladığı raporlar; 'Bölgede yaşayanların can güvenliği tehdit altında.