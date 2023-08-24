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Haberler Galeri İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi
Giriş Tarihi: 24.08.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 12:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımazlığı Harmandalında polisle vatandaşı karşı karşıya getirdi. 2 gündür 'mahkeme kararı uygulansın. Harmandalına çöp dökümü durdurulsun' diye eylem yapan vatandaşlara dün akşamüstü polis müdahale etti. Vatandaşları çöplüğe giden yol üzerinden uzaklaştıran polis, önce çevik kuvvet aracılığı ile çevre güvenliği aldı, ardından da çöp kamyonlarının geçişine izin verdi. Vatandaşla polisi karşı karşıya getiren olay sonrası SABAH'a konuşan Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanının polisi yanıltıp hukuksuz şekilde çöp kamyonlarının geçişine olanak tanıdığını iddia etti.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalında hukuku yok sayan uygulaması vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi. İzmir 4. İdare Mahkemesinin geçtiğimiz haziran ayında verdiği Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin kararın uygulanmasını isteyen vatandaşların 6900 sokak üzerinde 2 gündür sürdürdüğü eylem, polis müdahalesi ile sona erdirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

ÇÖP KAMYONLARININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Dün öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünden getirdiği yazı doğrultusunda polis çöplüğe giden yol üzerinde eylem yapan vatandaşlara müdahale etti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

Ardından da çevre güvenliğini alıp çöp kamyonlarının Harmandalı Çöplüğüne geçişine izin verdi. Müdahaleyi protesto eden vatandaşlar geçen çöp kamyonlarını yuhaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

BÜYÜKŞEHİR PROVAKE ETTİ

İdare mahkemesine açtığı dava ile Harmandalına çöp dökümünün durdurulması yönünde karar aldıran Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaşananlara isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanının olayı provake ettiğini öne süren Kazar, "Harmandalında hukuk ayaklar altına alındı. 2 gündür mahkeme kararı uygulansın diye yaptığımız eylem büyükşehir belediyesi zabıta daire başkanının provakasyonu sonrası polis müdahalesi ile sonlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuk tanımadı! Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

Ardından da çöp kamyonlarının çöplüğe geçişine izin verildi. Mahkeme kararına rağmen çöp dökümüne izin verenler hakkında hukuki süreç başlatacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bilim insanlarının hazırladığı raporlar; 'Bölgede yaşayanların can güvenliği tehdit altında.

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