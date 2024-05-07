İzmir Büyükşehir’de gündem işten çıkarma! Sendika masaya yumruğunu vurdu

Birincisi bu yasal mı, zorunluluk mudur bakmak lazım. Ayrıca İZSU özelinde toplu sözleşmeden kaynaklı çalışan kişinin emekli olmasından sonra yerine yakınının işe başlatılması maddesi var. Bunun da suiistimal edildiği iddia ediliyor. Hepsi ayrıca, özel olarak masaya yatırılabilecek konulardır ama bizim bakış açımız geneldir. Torpille işe alınmış, birilerinin yakını, işe gelmeden maaş almış, bankamatik diye tabir edebileceğimiz kişiler varsa tüm belediyede öncelikli olarak onlar çıkartılmalıdır. İşe gelen, emeğini ortaya koyan, hakkını veren kişi varsa bunun çıkartılmasının karşısında dururuz" dedi.