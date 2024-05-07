Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
15:05
İzmir Büyükşehir’de gündem işten çıkarma! Sendika masaya yumruğunu vurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi krizi devam ederken kente gelerek Başkan Cemil Tugay ile görüşen Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul sert konuştu. Yurdakul, "Yasalar ve yönetmelikler neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Onun yakını, bunun döneminde işe girdi, eski yönetimde istihdam edildi gibi gerekçelerle insanlar işten çıkartılamaz. Hele ki başkanın dışında müdürlerin şahsi inisiyatifleri herkesin boyunu aşar" dedi. Yurdakul, işçi çıkarmaları üzerinden tasarruf düşünmenin doğru olmadığının altını çizdi.