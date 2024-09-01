İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Giriş Tarihi: 01.09.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
08:03
Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde Edremit Körfezi'nin son durumunu yazdı. İzmir Körfezi'nin balık mezarlığına döndüğünü hatırlatan Aytuğ, "Şu anda tamamı CHP'li olan Balıkesir ve Çanakkale Büyükşehir Belediyeleri ile kıyı ilçelerinin belediyelerinin önlerinde Edremit Körfezi'ni lağım çukuru olmaktan kurtarmak için gelecek yaza kadar tam bir yılları var. Ellerini taşın altına soksunlar, yoksa benim ellerim iki cihanda da yakalarında olacak..." dedi.