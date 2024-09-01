İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Yıllardır kanalizasyon şebekesini bir türlü tamamlamayan, koca koca otellere orta çağdaki gibi fosseptik çukuru kazdıran, ödenek yok diye Akçay ve Altınoluk'taki tesislerde sadece biyolojik arıtma yaptıran, Güre'de temeli atılan yeni arıtma tesisini bırakın tamamlamayı, dönüp bakmayan kim varsa hem dünyada hem de ahirette boğazına kadar pislik içinde yaşasın inşallah...