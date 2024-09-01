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Haberler Galeri İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 01.09.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 08:03

İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde Edremit Körfezi'nin son durumunu yazdı. İzmir Körfezi'nin balık mezarlığına döndüğünü hatırlatan Aytuğ, "Şu anda tamamı CHP'li olan Balıkesir ve Çanakkale Büyükşehir Belediyeleri ile kıyı ilçelerinin belediyelerinin önlerinde Edremit Körfezi'ni lağım çukuru olmaktan kurtarmak için gelecek yaza kadar tam bir yılları var. Ellerini taşın altına soksunlar, yoksa benim ellerim iki cihanda da yakalarında olacak..." dedi.

İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesini Edremit Körfezi'nde yaşanan sorunlara ayırdı. Aytuğ, bazı bölgelerde kötü kokudan nefes bile alınamadığını kaydederek dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İşte Aytuğ'un "Edremit Körfezi lağım çukuru oldu" yazısı

Yıllardır yazlarımı geçirdiğim Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin içler acısı halini yazar dururum. Sadece yazmakla da yetinmem, her fırsatta ilgililerle görüşür, özellikle deniz kirliliği için önlem alınması adına adeta yalvarırım. Gün doğmadan körfezin belirli noktalarını bizzat denetleyip, otellerin suya boca ettiği atıkları görüntüleyerek ilgili kurumlara ulaştırırım.

İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Ama artık gücüm tükendi, tükenecek. Küçükkuyu'dan başlayıp Ayvalık'a kadar devam eden bu sahil şeridinde insanlar artık kakaların arasında kulaç atıyor. Çocuklardaki ishal vakalarının önüne geçilemiyor. Bazı yerlerde ise kokudan nefes alınamıyor.

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İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Hiçbir parti ayrımı yapmadan, öncekiyle, bugünküyle, büyükşehriyle, ilçe belediyesiyle buna sebep olan, halkın yıllardır ortaya koyduğu "B.k içinde yüzüyoruz, imdat!" çığlıklarına karşı sağır, kör ve dilsiz taklidi yapan ilgisiz ilgililerin tümüne lanet olsun. Cennet gibi Edremit Körfezi'nin her anlamda içine s.çtınız, tebrikler...

İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Yıllardır kanalizasyon şebekesini bir türlü tamamlamayan, koca koca otellere orta çağdaki gibi fosseptik çukuru kazdıran, ödenek yok diye Akçay ve Altınoluk'taki tesislerde sadece biyolojik arıtma yaptıran, Güre'de temeli atılan yeni arıtma tesisini bırakın tamamlamayı, dönüp bakmayan kim varsa hem dünyada hem de ahirette boğazına kadar pislik içinde yaşasın inşallah...

İzmir Körfezi balık mezarlığına dönerken... Edremit Körfezi lağım çukuru oldu | Yüksel Aytuğ yazdı

Üslubumu yadırgıyor olabilirsiniz, kusuruma bakmayın ama 30 yıllık sevgilimden, Kuzey Ege'mden ayırdılar beni. Bu sene orada ayağımı suya sokamadım, döndüm geldim. İsyanım işte bunadır. Yazıyı da yaz sonuna sakladım ki zaten zor günler yaşayan yöre esnafına daha fazla zarar vermeyeyim.

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