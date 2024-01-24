İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

BÜYÜKŞEHİR YAN ÇİZDİ

Fakat bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi deyin yerindeyse yan çizip ilçe belediyesi ile ikinci bir protokol imzaladı. İkinci protokolde büyükşehir projenin tamamı yerine yüzde 60'lık bölümünün maliyetini karşılayacağını taahhüt etti. Büyükşehir'in bu kararı Torbalı Belediyesinde şok etkisi yarattı.