Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:58
İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!
İzmir'de CHP'li büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler arasında kriz yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ile imzaladığı protokol şartlarını yerine getirmeyince CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin isyan bayrağını açtı. Belediyeler arasında yapılan protokolün tek taraflı iptal edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mithat Tekin, sert çıktı: Bu ilçenin bir karış toprağını bile kimseye peşkeş çekmem!