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Haberler Galeri İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:58

İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

İzmir'de CHP'li büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler arasında kriz yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ile imzaladığı protokol şartlarını yerine getirmeyince CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin isyan bayrağını açtı. Belediyeler arasında yapılan protokolün tek taraflı iptal edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mithat Tekin, sert çıktı: Bu ilçenin bir karış toprağını bile kimseye peşkeş çekmem!

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

Belediyeye iş yapan müteahhitlere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyip zamanında ödeme yapmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, partilisi Torbalı Belediyesini de yarı yolda bıraktı.

İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

İLÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI BÜYÜKŞEHİRE DEVRETTİ

Geçtiğimiz Yıl Torbalı Belediyesi kent merkezinde eski Pazar yerini yıkıp yerine altında iki kat otopark olan İsmail Uygur Kent Meydanı Düzenleme Projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

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İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, meydan projesinin yapımı konusunda anlaştı. Taraflar arasında imzalanan protokole göre Torbalı Belediyesi daha önce Göztepe Spor Kulübü'ne tahsisi gündeme gelen Pancar'daki arazi ile yapımı yarım kalan Hizmet Binasının mülkiyetini büyükşehir belediyesine devredecek, büyükşehir belediyesi de meydan düzenleme projesinin maliyetinin tamamını karşılayıp hayata geçirdikten sonra ilçe belediyesine devredecekti.

İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Tarafların el sıkışmasının ardından Torbalı Belediyesi önce mevcut pazar yerini ilçede başka bir alana taşıdı. Projenin hayata geçeceği bölgede yıkım çalışması yapan ilçe belediyesi alanı temizledikten sonra büyükşehir belediyesine devretti. Ardından da projenin yapım çalışmalarına başlandı.

İzmir’de protokol krizi! Torbalı Belediyesi’nden Tunç Soyer’e rest: Bir karış toprağını peşkeş çekmem!

BÜYÜKŞEHİR YAN ÇİZDİ

Fakat bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi deyin yerindeyse yan çizip ilçe belediyesi ile ikinci bir protokol imzaladı. İkinci protokolde büyükşehir projenin tamamı yerine yüzde 60'lık bölümünün maliyetini karşılayacağını taahhüt etti. Büyükşehir'in bu kararı Torbalı Belediyesinde şok etkisi yarattı.

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