Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
12:40
Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP'li başkan yardımcısı Murat Miniç'ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!
CHP'li Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyeye ait kültür merkezindeki bir kadın güvenlik görevlisi ile samimi anları ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Miniç'ten komik bir açıklama geldi. Skandal görüntüler hakkında konuşan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi. Miniç, görüntülere "İtibar suikastı" da diyerek haberi yayınlayan basın mensuplarına suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit etti.