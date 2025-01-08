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Haberler Galeri Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP'li başkan yardımcısı Murat Miniç'ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:40

Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP'li başkan yardımcısı Murat Miniç'ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

CHP'li Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyeye ait kültür merkezindeki bir kadın güvenlik görevlisi ile samimi anları ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Miniç'ten komik bir açıklama geldi. Skandal görüntüler hakkında konuşan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi. Miniç, görüntülere "İtibar suikastı" da diyerek haberi yayınlayan basın mensuplarına suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit etti.

SABAH
Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde art arda yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gündeme gelen ve soruşturma açılan Beykoz Belediyesi, yeni bir skandalla daha gündeme geldi.

Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

Belediyeye ait kültür merkezinin güvenlik kameralarından ortaya çıkan görüntülerde, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in, kültür merkezinde çalışan kadın güvenlik görevlisiyle uygunsuz anları dikkat çekmişti.

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Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

"MEKANA GİRİŞ ÇIKIŞTA OLAN BİR SELAMLAŞMA"

Görüntülerden sonra Miniç'ten gelen açıklamada ise komedi niteliğinde ifadelere yer verildi. Skandal hakkında konuşan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi.

Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

Miniç, "Videoların aslında mekana giriş çıkışta olan selamlaşma olduğu bellidir. Bu görüntüleri temin eden, hazırlayan ve yayanlar hakkında eşimle birlikte yapmış olduğumuz şikayete ilişkin işlemler Beykoz Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" dedi.

Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

BASINI DA TEHDİT ETTİ

Komik açıklamayla yetinmeyen Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:

"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz."

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