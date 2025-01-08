Kadın güvenlik görevlisiyle skandalı ortaya çıkmıştı: CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil görüntülere komedi gibi cevap!

BASINI DA TEHDİT ETTİ

Komik açıklamayla yetinmeyen Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:

"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz."