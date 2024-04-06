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Haberler Galeri KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua
Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 06:10

KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

Dini literatürde leyletü'l Kadr olarak geçen Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gecesi idrak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesinde yaşanan bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, okunacak dua ve sureler gündeme gelmiş durumda. İbadetlerini duayla tamamlayacaklar Kadir Gecesi duası Arapça ve Türkçe seçeneklerine yöneldi. Kadir Suresi ile anlatılan bu özel gecenin anlamı ve önemine vakıf olmak isteyenler Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali şeklinde araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Peygamber Efendimizin duası...

KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler Diyanet ile araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen bu özel vakitte ibadetlerini eda etmeye başlayan İslam alemi bu geceyi en güzel duayla tamamlamak istiyor. Kadir Suresi haricinde okunacak dualar kaydediliyor. İşte, Kadir Gecesi duası kısa, uzun, Arapça, Türkçe...

KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

KADİR GECESİ İDRAK EDİLİYOR!

Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü idrak ediliyor.

Ancak gecenin tam olarak tespit edilemediği de dini literatürlerde geçiyor. Kadir Suresinde yer alan bilgiler ve Kur'an'ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair âyetler birlikte ele alındığında bu mübarek gecenin Ramazan ayı içerisinde olduğu ortaya çıkıyor.

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KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler de günün tespitinde yardımcı olan diğer bilgiler arasında. Bu noktada en çok Ramazan'ın 27. gecesi ön plana çıkmaktadır.

KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

Bu özel geceyi ibadetle dolu geçirmek oldukça önemli. Vakit namazlarını tamamlayan ve teravih namazını da eda eden Müslümanlar, bu özel gecede nafile namazlarını da kılınıyor.

Öte yandan bol bol dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek vasıtasıyla tövbe etmek tavsiye ediliyor.

Peki; Kadir Gecesi okunacak dua ve sureler neler:

KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle;

Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî)

Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)

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