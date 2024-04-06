KADİR GECESİ DUASI Arapça okunuşu ve Türkçe açıklaması | İşte Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dua

Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
06:10
Dini literatürde leyletü'l Kadr olarak geçen Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gecesi idrak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesinde yaşanan bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, okunacak dua ve sureler gündeme gelmiş durumda. İbadetlerini duayla tamamlayacaklar Kadir Gecesi duası Arapça ve Türkçe seçeneklerine yöneldi. Kadir Suresi ile anlatılan bu özel gecenin anlamı ve önemine vakıf olmak isteyenler Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali şeklinde araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Peygamber Efendimizin duası...