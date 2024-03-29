Giriş Tarihi: 29.03.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
23:17
KAHRAMANMARAŞ DEPREM: 29 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?
Son dakika Kahramanmaraş'ta hissedilen deprem haberi geldi. Göksun merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları