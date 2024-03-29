KAHRAMANMARAŞ DEPREM: 29 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 23:06'da merkez üssü Göksun olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...