Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI



İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz.



