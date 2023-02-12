Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
11:56
Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6'lık depremler sonrası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den depremin dehşetini ortaya seren bir açıklama geldi. Yıkıcı depremlerle ilgili Özener; Saha incelemeleri devam ettikçe daha da netleşecek ama 7-8 metreye varan kaymalar var" dedi