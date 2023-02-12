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Haberler Galeri Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:56

Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6'lık depremler sonrası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den depremin dehşetini ortaya seren bir açıklama geldi. Yıkıcı depremlerle ilgili Özener; Saha incelemeleri devam ettikçe daha da netleşecek ama 7-8 metreye varan kaymalar var" dedi

DHA
Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, sahada incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz.

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Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta. Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti.

Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor.

Kandilli’den depremin dehşetini ortaya seren açıklama: Rakamlar ortaya çıktı! 7-8 metre…

Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı.

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