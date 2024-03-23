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Haberler Galeri KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 23:23

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim 123. Bölüm fragmanı heyecanı yaşanıyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi son olarak 122. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Oyuncu kadrosunda Celik Nalçakan, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde bölümde tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvamıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler.

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Melis Minkari, Recep Usta, Cihan Şimşek gibi başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kardeşlerim 123. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KARDEŞLERİM İZLE

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

23 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşlerim 123. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM KONUSU

Tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvar.

KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Aybike ile Berk'in ilişkisine gölge düşürmek isteyen Gökhan, sinsice yaptığı planını devreye sokar. Süsen gitmeyi çok istediği kurs için yapılacak elemeye katılmaya çekinince Ömer onu cesaretlendirir.

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