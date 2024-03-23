KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
23:23
Kardeşlerim 123. Bölüm fragmanı heyecanı yaşanıyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi son olarak 122. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Oyuncu kadrosunda Celik Nalçakan, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde bölümde tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvamıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler.