Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Hatırlayın, 2010'da yine bir mayıs günü CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da benzer bir kaset komplosu düzenlenmişti.

Kılıçdaroğlu da o kasetle CHP Genel Başkanlığı'na geldi ve bir iki kişi dışında kimsenin de sesi çıkmadı. Daha ilginci, Baykal da geri adım atıp istifa ederken Pensilvanya'ya selam yolladı. Oysa bu kirli operasyonun arkasında Pensilvanya vardı ve işareti de daha 2008 yılında İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü yazdığı bir raporla vermişti. Bu enstitü, bugünlerde de Başkan Erdoğan düşmanlığı yapan Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşu Foreign Policy ile yakın işbirliği yapan bir kurum.

