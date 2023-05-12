Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:58
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
07:58
Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce'nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2
Mahmut Övür bugünkü yazısında montaj kasetler ve tehditlerle sindirilen Muharrem İnce'nin dün itibarıyla adaylıktan çekilmesine ilişkin çarpıcı tespitler ve yakın siyasi geçmişteki benzer operasyonlardan önemli ayrıntılar aktardı. "Baykal operasyonunda olduğu gibi olacak" diyen Övür Muharrem İnce'nin kaset kumpası ile geri adım atmasının arkasında gördüğü 2 gerçeğin de etkili olduğunu ve bunu CHP'deki nefret kitlesinin de iki buçuk gün sonra yani seçim akşamı göreceğini belirtti.