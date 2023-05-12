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Haberler Galeri Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce'nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2
Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 07:58

Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce'nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Mahmut Övür bugünkü yazısında montaj kasetler ve tehditlerle sindirilen Muharrem İnce'nin dün itibarıyla adaylıktan çekilmesine ilişkin çarpıcı tespitler ve yakın siyasi geçmişteki benzer operasyonlardan önemli ayrıntılar aktardı. "Baykal operasyonunda olduğu gibi olacak" diyen Övür Muharrem İnce'nin kaset kumpası ile geri adım atmasının arkasında gördüğü 2 gerçeğin de etkili olduğunu ve bunu CHP'deki nefret kitlesinin de iki buçuk gün sonra yani seçim akşamı göreceğini belirtti.

MAHMUT ÖVÜR
Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Neresinden bakarsanız bakın, yaşanan tam bir siyasi skandal. Günlerdir CHP ve FETÖ'nün el ele verip Muharrem İnce'nin çekilmesi için yapmadıkları rezillik kalmadı. Kendi deyimiyle sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, fotoğraflar ve İsrailli bir porno sitesinden alınan görüntülerle tam bir itibar suikastı yapıldı.

Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Artık İnce dayanamadı mı yoksa taktik mi yaptı göreceğiz, ama şimdilik seçime iki gün kala şu açıklamayı yaptı:

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Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

"Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum: Bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.
Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Enteresan bir hamle, siyaset adına üzüntü verici olsa da, "dayanamadı" ve "dik duramadı" diye eleştirilse de işin arka planında başka bir gerçek olduğu da çok açık. Buna ayrıca değineceğim ama bu olay Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına taşıyan ilk kaset komplosunun bir devamı...

Kaset kumpasıyla sindirilen Muharrem İnce’nin bildiği 2 detay neydi? Kılıçdaroğlu-FETÖ işbirliği ve VARAN-2

Hatırlayın, 2010'da yine bir mayıs günü CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da benzer bir kaset komplosu düzenlenmişti.
Kılıçdaroğlu da o kasetle CHP Genel Başkanlığı'na geldi ve bir iki kişi dışında kimsenin de sesi çıkmadı. Daha ilginci, Baykal da geri adım atıp istifa ederken Pensilvanya'ya selam yolladı. Oysa bu kirli operasyonun arkasında Pensilvanya vardı ve işareti de daha 2008 yılında İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü yazdığı bir raporla vermişti. Bu enstitü, bugünlerde de Başkan Erdoğan düşmanlığı yapan Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşu Foreign Policy ile yakın işbirliği yapan bir kurum.

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