Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı | Video
Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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