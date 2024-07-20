Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

İşte kahraman Türk ordusunun gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti. Bugün gerçekleştirilen törenler ve birlik beraberlik mesajı ile bir kez daha dünyaya Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki kararlı duruşu gösterildi. Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamalara tüm Kıbrıs halkı davet edildi.