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Haberler Galeri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 16:35

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

Kahraman Türk ordusu, tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde 'Ayşe tatile çıksın' parolası ile yola çıktı. Gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türklerine uyguladığı zulmü sonlandırdı. Kuzey Kıbrıs'a özgür ve bağımsızlık kazandıran o harekat, 50 yılı geride bıraktı. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin bu kutlu günü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Akıncı TİHA ve helikopterler tören alanında uçuş yaptı. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de izleyicilerden tam not aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

Tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde kahraman Türk ordusu "Ayşe tatile çıksın" parolası ile ecdat yadigarı Kıbrıs'a barış harekatı düzenledi. EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türklerine uyguladığı zulme son verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

İşte kahraman Türk ordusunun gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 50 yıl geçti. Bugün gerçekleştirilen törenler ve birlik beraberlik mesajı ile bir kez daha dünyaya Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki kararlı duruşu gösterildi. Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamalara tüm Kıbrıs halkı davet edildi.

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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreninde Türk bayrağı ile KKTC bayrağı yan yana göndere çekildi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Mehter takımının konser verdiği törende, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, tüfekli grup gösterisi sırasında Cumhurbaşkanlığı forsu ve tarihte yer alan Türk devletlerini simgeledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Bayraktar İHA ve helikopterler tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları Akrobasi Timi katılımcıları selamladı.

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