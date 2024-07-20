Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na özel görkemli tören: Türk Yıldızları nefes kesti!

Giriş Tarihi: 20.07.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
16:35
Kahraman Türk ordusu, tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde 'Ayşe tatile çıksın' parolası ile yola çıktı. Gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türklerine uyguladığı zulmü sonlandırdı. Kuzey Kıbrıs'a özgür ve bağımsızlık kazandıran o harekat, 50 yılı geride bıraktı. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin bu kutlu günü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Akıncı TİHA ve helikopterler tören alanında uçuş yaptı. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de izleyicilerden tam not aldı.