Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Başörtüsü ile ilgli anayasal düzenleme talimatı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasını devam ettirdiğini ve yakında düzenlemenin şekilleneceğini aktaran Erdoğan Başörtüsüyle ilgili çağrılar yapan Kılıçdaroğlu için bunun bir samimiyet sınavına dönüştüğünü belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...