Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
07:57
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Başörtüsüne 1 metrelik bez parçası diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili istismar siyaseti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal düzenleme çağrısı ortaya çıktı. Erdoğan'ın çağrısına karşılık veremeyen CHP Genel Başkanı için mahcubiyet günleri yakın. Düzenleme ile ilgili talimatı veren Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için 'Herkes kimin samimi olduğunu görecek' dedi.