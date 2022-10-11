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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:57

Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Başörtüsüne 1 metrelik bez parçası diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili istismar siyaseti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal düzenleme çağrısı ortaya çıktı. Erdoğan'ın çağrısına karşılık veremeyen CHP Genel Başkanı için mahcubiyet günleri yakın. Düzenleme ile ilgili talimatı veren Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için 'Herkes kimin samimi olduğunu görecek' dedi.

Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Başörtüsü ile ilgli anayasal düzenleme talimatı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasını devam ettirdiğini ve yakında düzenlemenin şekilleneceğini aktaran Erdoğan Başörtüsüyle ilgili çağrılar yapan Kılıçdaroğlu için bunun bir samimiyet sınavına dönüştüğünü belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Geçen çarşamba Meclis'te yaptıkları AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

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Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

BU SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜ AMA...

"Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük.

Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI YASAKÇI ZİHNİYETİN YAŞADIĞINI GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi.

Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı

Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk.

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