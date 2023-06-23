Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:55
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
16:58
Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) CHP'ye katılması sonrası basın toplantısı düzenledi. Seçim döneminde sıkça tekrarladığı 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganını tekrar kullanan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de öyle." diyerek seçmeninin aklıyla adeta dalga geçti...