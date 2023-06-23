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Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:58

Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) CHP'ye katılması sonrası basın toplantısı düzenledi. Seçim döneminde sıkça tekrarladığı 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganını tekrar kullanan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de öyle." diyerek seçmeninin aklıyla adeta dalga geçti...

AA
Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir yenilgi alan CHP'de iç hesaplaşma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) CHP ile birleşme kararı aldı. Bu kararın ardından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

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Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

HEZİMETE UĞRADI, SLOGANI DEĞİŞMEDİ!

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçimlerde sık sık kullandığı 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganını kullanmaya devam etti.

Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

Kılıçdaroğlu, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

MUSTAFA SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!

Mustafa Sarıgül ise "Türkiye Değişim Partimiz, bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yaparak Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil birleşme günü." dedi.

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