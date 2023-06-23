Kılıçdaroğlu seçmeninin aklıyla dalga geçiyor! Hezimete uğradı, sloganı değişmedi: Birleşe birleşe kazanacağız

Kılıçdaroğlu, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız.' diye. Gerçekten de öyle birleşe birleşe kazanacağız." diye konuştu.