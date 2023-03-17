Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün "neredeler?" diye, bugün "buradalar" diye şikayet ettiler!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:43

Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün "neredeler?" diye, bugün "buradalar" diye şikayet ettiler!

Daha önce FOX ekranlarında 'Bölgede kimler yok biliyor musunuz? O sarıklı entarili hafızlar yok. Nerede onlar?" diyen muhalif yazarlar bu iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkınca bu kez de muhafazakar mütedeyyin insanların bölgede olmasından rahatsız. Özlem Gürses isimli gazeteci internet üzerinden eski FOX spikeri Fatih Portakal ile birlikte gerçekleştirdiği yayında "Cemaatlerin tarikatların hepsi burada" dedi ve kullandığı ifadelerle tepki çekti.

SABAH İNTERNET
Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün neredeler? diye, bugün buradalar diye şikayet ettiler!

Özlem Gürses Fatih Portakal ile gerçekleştirdiği yayında deprem bölgesindeki seferberlikte yerini alan müslüman, muhafazakar dernek, vakıf ve oluşumları hedef aldı ve "Hepsi burada" diyerek şikayetçi oldu. Fatih Portakal ile karşılıklı diyalog halinde bu oluşumların bölgede yardım faaliyeti yaptıklarını anlatan Gürses 'AMA' diyerek belgesiz iddialarda bulundu. Kendisine belge sorulması ihtimalini de düşünen Gürses "Bizzat ben şahit oldum" diyerek iddiasını güçlendirmeye çalıştı ancak "Kaydedemedim" dedi.

İşte Özlem Gürses'in adeta kin kustuğu ve belgesiz iddialarda bulunduğu o konuşması...

Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün neredeler? diye, bugün buradalar diye şikayet ettiler!

"HEPSİ ÇIKMIŞ PİYASAYA FATİH'ÇİM!"

Adıyaman ve Kahramanmaraş çevresinde, Gaziantep'te de var. Yani tarikattan geçilmiyordu. O kadar çok mümbit bir yer ki orası hepsi çıkmış piyasaya Fatih'çim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün neredeler? diye, bugün buradalar diye şikayet ettiler!

"YARDIM DA YAPIYORLAR AMA..."

Tabii ki yardımı da yapıyorlar gıda da dağıtyolar ama inanılmaz bir şekilde aynı zamanda 'düşürmeye çalışıyorlar'.

Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün neredeler? diye, bugün buradalar diye şikayet ettiler!

"MONT VE LEĞEN DAĞITIYORLAR, İÇİNE DE MÜRİDİMİZ OLUN YAZIYORLAR" DEDİ
"BELGE NEREDE?"
KAYDETMEYİ UNUMUŞUM

Bak dün bir şey gördüm hayatımda ilk defa gördüm. Sakarya'dan gelmişler. Cübbeli şalvarlı bir takım beyefendiler. Mont dağıtıyorlar, lastik leğen dağıtıyorlar. Leğenin içine bir tane de broşür koyuyorlar. Kendi derneklerinin işte "gelin bizim müridimiz olun" diye.

Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün neredeler? diye, bugün buradalar diye şikayet ettiler!

BİR ADAM GELDİ, SARIKLI CÜBBELİ FALAN

Daha dehşet bir şey; 6-7 yaş grubu kız erkek çocuklar, ayaklarımda terlikler, üstleri perişan olmuşlardı. Çadır kentte oynuyorlar. Bakıyorlar. Bunların şeyi gelmiş böyle küçük bir transporter aracı. Onun içinden mont falan dağıtıyorlar. Çocuklar da bakıyorlar oynuyorlar. Bir adam geldi böyle sarıklı cübbeli. Kız çocuklarla erkek çocukları oturdukları kaldırdım üzerinden kaldırdı. "Kızlarla oğlanlar birlikte oynamaz" dedi. 6-7 yaşındaki depremden çıkmış travma geçirmiş çocuklardan bahsediyorum sana. Ben buna şahit oldum kaydedemedim. Yürüdüm gittim.

SON DAKİKA