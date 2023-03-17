Özlem Gürses Fatih Portakal ile gerçekleştirdiği yayında deprem bölgesindeki seferberlikte yerini alan müslüman, muhafazakar dernek, vakıf ve oluşumları hedef aldı ve "Hepsi burada" diyerek şikayetçi oldu. Fatih Portakal ile karşılıklı diyalog halinde bu oluşumların bölgede yardım faaliyeti yaptıklarını anlatan Gürses 'AMA' diyerek belgesiz iddialarda bulundu. Kendisine belge sorulması ihtimalini de düşünen Gürses "Bizzat ben şahit oldum" diyerek iddiasını güçlendirmeye çalıştı ancak "Kaydedemedim" dedi.

İşte Özlem Gürses'in adeta kin kustuğu ve belgesiz iddialarda bulunduğu o konuşması...