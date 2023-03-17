Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
10:43
Kindar muhalefet medyasında kafa karışıklığı: Dün "neredeler?" diye, bugün "buradalar" diye şikayet ettiler!
Daha önce FOX ekranlarında 'Bölgede kimler yok biliyor musunuz? O sarıklı entarili hafızlar yok. Nerede onlar?" diyen muhalif yazarlar bu iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkınca bu kez de muhafazakar mütedeyyin insanların bölgede olmasından rahatsız. Özlem Gürses isimli gazeteci internet üzerinden eski FOX spikeri Fatih Portakal ile birlikte gerçekleştirdiği yayında "Cemaatlerin tarikatların hepsi burada" dedi ve kullandığı ifadelerle tepki çekti.