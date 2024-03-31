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Haberler Galeri Kırklareli seçim sonuçları! YSK ise Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Kırklareli seçim sonuçları! YSK ise Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Kırklareli'nin yerel seçim heyecanı dorukta! 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve köy/mahalle muhtarları halkın iradesiyle belirlenecek. Kırklareli seçim sonuçları, sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak takip edilebilecek. Seçimin galibi ve oy oranları, resmi duyurunun ardından netleşecek. İşte, YSK tarafından sağlanan Kırklareli seçim sonuçları son dakika 2024 takip ekranı!

Kırklareli seçim sonuçları son dakika! YSK Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kırklareli'de yaşayan milyonlarca seçmen, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından, ''2024 Kırklareli seçim sonuçları'' merakla bekleniyor olacak. Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından, il ve ilçe seçim sonuçları ile oy oranlarını sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşacak. İşte, son dakika Kırklareli seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel veriler...

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Kırklareli seçim sonuçları son dakika! YSK Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

CHP: Mehmet Siyam Kesimoğlu

MHP: Derya Bulut

İYİ Parti: Ali Dermenci

DEM Parti: Mizgin Özkurt Aksu

Yeniden Refah: Zekai Narin

Zafer Partisi: Özer Akyol

Memleket Partisi: Aslı Eligüzel

Kırklareli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kırklareli seçim sonuçları son dakika! YSK Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kırklareli'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Babaeski seçim sonuçları

Demirköy seçim sonuçları

Kofçaz seçim sonuçları

Lüleburgaz seçim sonuçları

Pehlivanköy seçim sonuçları

Pınarhisar seçim sonuçları

Vize seçim sonuçları

Kırklareli seçim sonuçları son dakika! YSK Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Mehmet Siyam Kesimoğlu, MHP Derya Bulut, İYİ Parti Ali Dermenci, Zafer Partisi Özer Akyol, Memleket Partisi Aslı Eligüzel, Yeniden Refah Partisi Zekai Narin ve DEM Parti ise Mizgin Özkurt Aksu ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırklareli seçim sonuçları son dakika! YSK Kırklareli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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