Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:38
KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?
2024 yılı ÖSYM takvimi belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavına başvurup kamu çalışanı olmak isteyen adaylar için başvuru tarihi araştırması devam ediyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar "KPSS başvuru tarihleri ne zaman?" sorgulamalarına başladılar. Birçok farklı puan türünde ve oturumda gerçekleşecek sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Lisans, ön lisans, engelli, orta öğretim, DHBT oturumlarının tarihleri ÖSYM resmî sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte detaylar