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Haberler Galeri KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:38

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

2024 yılı ÖSYM takvimi belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavına başvurup kamu çalışanı olmak isteyen adaylar için başvuru tarihi araştırması devam ediyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar "KPSS başvuru tarihleri ne zaman?" sorgulamalarına başladılar. Birçok farklı puan türünde ve oturumda gerçekleşecek sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Lisans, ön lisans, engelli, orta öğretim, DHBT oturumlarının tarihleri ÖSYM resmî sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte detaylar

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

Kamu kurumlarında birçok farklı pozisyonda, hizmet biriminde görev almak için girilen sınav KPSS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Takvimle birlikte birçok farklı meslek grubu: öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimi ve detaylar

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR | KPSS ön lisans, lisans, engelli ve ortaöğretim başvuruları hangi tarihte?

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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