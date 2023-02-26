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Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 08:13

Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener'e flaş suçlama

Şebnem Bursalı bugünkü yazısında hafta içinde altılı masada büyük sarsıntıya neden olan, İYİ Parti'den CHP'ye sert sözlerin gitmesine, CHP'de de zoraki istifa ve ilişki kesilmelerine yol açan o ziyareti kaleme aldı. Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın önce İYİ Parti Genel Başkanı'nı tehdit etmesi, ardından da elinde bir dosyayla Kılıçdaroğlu'na gitmesi ve sonrasında gelen partiden atılma tweetine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bursalı "Akşener'e şok suçlama" başlıklı yazısında gündeme bomba gibi düşecek satırlar kaleme aldı. İşte o yazıdan öne çıkanlar...

ŞEBNEM BURSALI
Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

Yaşar Okuyan'ın, Kılıçdaroğlu'na sunduğu ve Altılı Masa'yı dağıtma noktasına getiren dosyada şok suçlama: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için genç grupları organize etti.

Altılı Masa'nın dosya savaşları her geçen gün daha bir garip hal alıyor. Masanın ağabeyi konumundaki CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, masanın 2 numarası İP'in Lideri Meral Akşener ile ilgili "dosya" sunan eski bakan, tecrübeli politikacı Yaşar Okuyan, "masaya verdiği rahatsızlık"tan ötürü üyesi olduğu CHP tarafından partiden atıldı.

Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

Yaşar Okuyan'ın, parti tüzüğüne uyulmadan paldır küldür partiden atılmasına sebep olan malum "dosya" meselesine gelince, kısa bir hatırlatma yapalım. Okuyan, 4 Şubat 2023'te yayımlanan İzmir merkezli Youtube kanalında Rıdvan Akgün ile söyleşisinde "Ve ona (Kemal Kılıçdaroğlu'na) Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım. O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de, ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var!" demişti.

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Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

MASAYI DAĞITMAYA KALKARSA...

Yani, Altılı Masa'yı dağıtması durumunda, elinde İP Lideri Meral Akşener'le ilgili içinde belgelerin olduğunu iddia ettiği dosyalar bulunduğunu açıkladı Okuyan. Kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta önceki gün yaptığı paylaşımla da buna açıklık getirdi:

Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

"Meral Hanım masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler, şeklindeki açıklamalarımda bahsi geçen belgelerin herhangi bir gizliliği bulunmamakla birlikte geçen zaman sebebiyle toplum hafızasından silinmiş olduklarını tahmin ettiğim gazete kupürleridir. Bu kupürleri yayında da gösterdim hatta! Konuyla ilgili yargı süreci de işlemekte olup, bahsi geçen bu kupürler dava dosyasında da yer almaktadır."

Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

Akşener'in 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olduğu dönemde cuntanın darbe hazırlıklarına karşın attığı adımlara "suç işlemiş algısıyla" yer verilen dosyanın ilk "4 belgesi" o döneme ait gazete kupürlerinden oluşuyor. Ancak son bölümde yer verilen detaylarda ise Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik engelleme girişimleri somut ifadelerle yer buluyor. Okuyan'a İP içerisinden sözlü olarak gelen ve Kılıçdaroğlu'na da sözlü olarak iletilen bir bilgi şöyle:

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