Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
08:13
Şebnem Bursalı bugünkü yazısında hafta içinde altılı masada büyük sarsıntıya neden olan, İYİ Parti'den CHP'ye sert sözlerin gitmesine, CHP'de de zoraki istifa ve ilişki kesilmelerine yol açan o ziyareti kaleme aldı. Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın önce İYİ Parti Genel Başkanı'nı tehdit etmesi, ardından da elinde bir dosyayla Kılıçdaroğlu'na gitmesi ve sonrasında gelen partiden atılma tweetine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bursalı "Akşener'e şok suçlama" başlıklı yazısında gündeme bomba gibi düşecek satırlar kaleme aldı. İşte o yazıdan öne çıkanlar...