Krize dönüşen Yaşar Okuyan dosyasında flaş: Meral Akşener’e flaş suçlama

Yaşar Okuyan'ın, parti tüzüğüne uyulmadan paldır küldür partiden atılmasına sebep olan malum "dosya" meselesine gelince, kısa bir hatırlatma yapalım. Okuyan, 4 Şubat 2023'te yayımlanan İzmir merkezli Youtube kanalında Rıdvan Akgün ile söyleşisinde "Ve ona (Kemal Kılıçdaroğlu'na) Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım. O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de, ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var!" demişti.