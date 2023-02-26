Yaşar Okuyan'dan Meral Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım" | Video
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söyledi. Okuyan özel bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etti. Yaşar Okuyan; "Eğer Meral Akşener masayı dağıtrsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" dedi.
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