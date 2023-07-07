Giriş Tarihi: 07.07.2023 06:54
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
06:56
Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit düşen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Telefonla konuşurken bomba patladı. Oğlum orada şehit oldu. Benim oğlun vatanı, milleti, bayrağı için şehit oldu. Ben şehit olacağım derdi ve öyle de oldu.