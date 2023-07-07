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Haberler Galeri Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”
Giriş Tarihi: 07.07.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 06:56

Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit düşen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Telefonla konuşurken bomba patladı. Oğlum orada şehit oldu. Benim oğlun vatanı, milleti, bayrağı için şehit oldu. Ben şehit olacağım derdi ve öyle de oldu.

Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti.

Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' evden çıkarak arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti.

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Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına 'Tamam baba geleceğim' demesi üzerine atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.

Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'
Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala duygularını SABAH'a anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı.

Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. 'Oğlum neden eve gelmiyorsun' dediğimde 'Baba geleceğim' dedi ama gelemedi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.

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