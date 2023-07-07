Külliye’nin önünde şehit düşen Muhammed’in babası: “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşı’ydı”

Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. 'Oğlum neden eve gelmiyorsun' dediğimde 'Baba geleceğim' dedi ama gelemedi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.



