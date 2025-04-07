Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

Sık sık iç hizipleşme ve çatışma sorunları ile malul bir partinin iç krizlerini çözmeye odaklanması ülkenin ve toplumun meselelerine zaman ayıramadığının da en önemli göstergesidir. Bu anlamda, CHP genellikle kendi kendisi ile meşgul olan bir parti görüntüsü vermiştir.



