Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kurultay sonrası CHP'de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel'in önündeki en büyük sınav
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 06:40

Kurultay sonrası CHP'de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel'in önündeki en büyük sınav

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı yolsuzluk soruşturmaları ve 'şaibeli kurultay' iddialarının gölgesinde yapıldı. Kurultayda yaşanan kavgalar CHP'deki iç hesaplaşma ve çatışmanın hiç bitmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve irtikap suçlarından dolayı tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki etkisi şimdiden azalmaya başladı. İmamoğlu ve ekibinin bundan sonra nasıl bir hamle yapacak. Kutuplaşmayı arttırarak lider olacağını zanneden Özel kendi siyasi sonunu mu hazırlıyor? SABAH Gazetesi yazarı Nebi Miş CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına dair izlenimlerini kaleme aldı. İşte Nebi Miş'in o yazısı...

NEBİ MİŞ
Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

CHP 21. olağanüstü kurultayını tek adayla gerçekleştirdi. Bugüne kadar da 38 olağan kongre yapmıştı. Bu rakamlar, CHP'nin siyasi hayatında her 1,5 yılda bir kongreye gittiğini gösteriyor. Siyasi açıdan bu durum, parti içindeki hizipler arası çatışmanın sürekliğine, iç ahengin bir türlü sağlanamamasına işaret eder. Bu aynı zamanda, iç istikrar sorunu yaşayan bir partinin sürekli krizde olma halinin bir yansımasıdır.

Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

Sık sık iç hizipleşme ve çatışma sorunları ile malul bir partinin iç krizlerini çözmeye odaklanması ülkenin ve toplumun meselelerine zaman ayıramadığının da en önemli göstergesidir. Bu anlamda, CHP genellikle kendi kendisi ile meşgul olan bir parti görüntüsü vermiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

CHP kendi içinde hiziplerarası hesaplaşma ve çatışmaları yönetebilmek ve iç bütünlüğünü sağlamak için çoğunlukla bir dış tehdide ihtiyaç duyar. Düşman üretimi, vesayetin geçerli olduğu dönemlerde, toplumun bir kesimini devlete tehdit olarak damgalanmasıyla gerçekleşirdi.

Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

Son yıllarda ise, toplumun özellikle iktidara destek veren kesimlerine "devran dönecek" söylemi ile hesaplaşma vaadi ve iktidara yönelik ağır ithamlar üzerinden kutuplaşmaya yatırımla sürdürüldü. Böylece iç çelişkiler bastırılmaya çalışıldı. Dün yapılan kongre de bu siyaset anlayışının bir yansıması olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik "cunta yönetimi" ifadesini kullandı.

Kurultay sonrası CHP’de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel’in önündeki en büyük sınav

Türkiye'nin siyasal hafızasında "cunta", 27 Mayıs 1960 dan başlayan darbeleri çağrıştırır. Kendi siyasal rakipleri tarafından CHP, "cuntacılarla işbirliği yaptığı ve desteklediği" argümanı ile sık sık karşılaşmıştır. Bu anlamda, Özel'in bu ifadeyi kullanması, partisine yönelik toplumsal hafızada yer edinen geçmiş eleştirilerin tekrar tartışılmasına imkan verecektir. Nitekim, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarına "cunta eşittir CHP" şeklinde karşılık verdi.