Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
06:40
Kurultay sonrası CHP'de kavga yeni başlıyor! İşte Özgür Özel'in önündeki en büyük sınav
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı yolsuzluk soruşturmaları ve 'şaibeli kurultay' iddialarının gölgesinde yapıldı. Kurultayda yaşanan kavgalar CHP'deki iç hesaplaşma ve çatışmanın hiç bitmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve irtikap suçlarından dolayı tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki etkisi şimdiden azalmaya başladı. İmamoğlu ve ekibinin bundan sonra nasıl bir hamle yapacak. Kutuplaşmayı arttırarak lider olacağını zanneden Özel kendi siyasi sonunu mu hazırlıyor? SABAH Gazetesi yazarı Nebi Miş CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına dair izlenimlerini kaleme aldı. İşte Nebi Miş'in o yazısı...