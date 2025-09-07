Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 07:25
Kuş değil, Bülent Tezcan adası maşallah...
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Kuşadası Belediyesi'ni akraba çiftliğine çevirmiş durumda. Gazeteci Kenan Kıran CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirdiği yakınlarının listesini çıkardı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde Bülent Tezcan'ın rant sevdasına da yer verdi. Altınok; "Bülent Tezcan pek çok yerde haber olan izaha muhtaç bu durum karşısında hiç oralı değil" ifadelerini kullandı.