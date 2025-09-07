Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 07:25

Kuş değil, Bülent Tezcan adası maşallah...

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Kuşadası Belediyesi'ni akraba çiftliğine çevirmiş durumda. Gazeteci Kenan Kıran CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirdiği yakınlarının listesini çıkardı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde Bülent Tezcan'ın rant sevdasına da yer verdi. Altınok; "Bülent Tezcan pek çok yerde haber olan izaha muhtaç bu durum karşısında hiç oralı değil" ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Gazeteci Kenan Kıran, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın CHP'li belediyelerdeki akrabalarının listesini çıkarmış.

"Ranta geçit yok" diyerek CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kastettiği ağın delili olan liste kabarık:

1- Küçük kızı (Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü)
2- Büyük kızı (Kuşadası Belediyesi'nin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ediyor)
3- Damadı (Kuşadası Belediyesi'nin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ediyor)

4- Yeğeni (Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ofis personeli)
5- Yeğeni (Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa'da puantaj sorumlusu)

Kenan'ın listesinde Bülent Tezcan'ın Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne yerleştirdiği eşinin ismi de var. Ama ben Kuşadası'ndaki yoğunlaşmaya (yoksa yoğuşmaya mı desek) takıldığım için onu geçiyorum.

Bülent Tezcan pek çok yerde haber olan izaha muhtaç bu durum karşısında ne açıklama yapmış diye baktım. Yolsuzluk soruşturması zanlılarına kefil olmak dışında tek bir paylaşımı bile yok. Hiç oralı değil yani?

Peki Bülent Bey nereli?
Samsun Havzalı imiş.
Hemşehrileri Bülent Bey'in Kuşadası'na olan özel ilgisi hakkında ne düşüyorlar acaba?
Havza'ya "yoğuşmadığı" için mutlu bile olabilirler; ne dersiniz?

