ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı. Altına da şu tarihi notu düştü:

"Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık."

Trump o kareye arka sıradan da olsa giren bazı Türki cumhuriyetlerin ve Pakistan'ın adını anmıyor. Ama törenden önce Çin'de olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini uzatmadığının, planlandığı gibi yurda döndüğünün ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğinin ziyadesiyle farkında olmalı.

Zira Erdoğan'ın "soğukkanlı dış politikasını çok iyi anladığını" gösteren açıklamalar yapıyor.

ABD'nin Beyaz Saray üzerinde etkili analistleri de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuğundan Suriye'deki yapıcı rolüne; İran'a karşı denge pozisyonundan Kafkaslardaki ve Balkanlardaki uzlaştırılıcığına kadar pek çok alanda Türkiye'nin önemine vurgu yapıyorlar.

Türkiye'nin Afrika'da genişleyen nüfuz alanının, kıtada hızla yayılan Çin'in doğal panzehiri olduğunu görüyorlar. Türkiye'nin Çin'in başını çektiği Doğu Bloğu'na iteklenmesinin ABD için göze alınacak bir risk olmadığını da...

Trump'la birlikte müstakil politikalar geliştirmeye başlayan Avrupa için de güçlü bir orduya sahip, NATO üyesi Türkiye'nin doldurduğu boşluk hayati.

Hava döndü, rüzgar Türkiye'den yana esiyor.

***





KUŞ DEĞİL, BÜLENT TEZCAN ADASI MAŞALLAH...

Gazeteci Kenan Kıran, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın CHP'li belediyelerdeki akrabalarının listesini çıkarmış.

"Ranta geçit yok" diyerek CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kastettiği ağın delili olan liste kabarık:

1- Küçük kızı (Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü)

2- Büyük kızı (Kuşadası Belediyesi'nin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ediyor)

3- Damadı (Kuşadası Belediyesi'nin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ediyor)

4- Yeğeni (Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ofis personeli)

5- Yeğeni (Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa'da puantaj sorumlusu)

Kenan'ın listesinde Bülent Tezcan'ın Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne yerleştirdiği eşinin ismi de var. Ama ben Kuşadası'ndaki yoğunlaşmaya (yoksa yoğuşmaya mı desek) takıldığım için onu geçiyorum.

Bülent Tezcan pek çok yerde haber olan izaha muhtaç bu durum karşısında ne açıklama yapmış diye baktım. Yolsuzluk soruşturması zanlılarına kefil olmak dışında tek bir paylaşımı bile yok. Hiç oralı değil yani?

Peki Bülent Bey nereli?

Samsun Havzalı imiş.

Hemşehrileri Bülent Bey'in Kuşadası'na olan özel ilgisi hakkında ne düşüyorlar acaba?

Havza'ya "yoğuşmadığı" için mutlu bile olabilirler; ne dersiniz?

***





DAĞILIN, HİKMET BEY BİR ARKADAŞA BAKIP ÇIKMIŞ

CHP'nin akil adamlarından Hikmet Çetin geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmesinin ardından Çevre Bakanı Murat Kurum'la görüşmüştü.

Pek çok spekülasyon yapıldı.

CHP medyasına yansıyan haberlere göre Çetin'in, Bahçeli'yle olan görüşmesinde yolsuzluk soruşturmaları konuşulmuştu.

Ancak Çetin görüşmenin "siyasi" olmadığını söylüyor.

Kurum'la görüşmesi için de "Bir arkadaşıma gitmişken uğradım" diyor.

Beyan esastır.

***





ÇOK MEŞGULÜZ

İngiliz bilim adamları yapay zekâ stetoskopu tarafından potansiyel olarak kalp yetmezliği olduğu tespit edilen hastaların yaklaşık üçte ikisinde aslında kalp yetmezliği olmadığını tespit ettiler.

Yapay zekanın insanları hastalık hastası edeceğini söylüyorlar. Yapay zeka stetoskobunun rutin sağlık kontrolleri için değil, yalnızca kalp sorunu olduğundan şüphelenilen hastalar için kullanılmasını öneriyorlar.

Bir hekim arkadaşıma sordum. "Steteskopun suyu mu çıktı" diyor. "Benim tek ihtiyacım olan o stateskopla hastaları muayene edecek zaman" diye ekliyor. Haklı, artık hepimiz yapay zekadan akıl alacak kadar meşgulüz.