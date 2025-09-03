Belediyelerin hali CHP’nin fragmanı

Başkan Erdoğan Çin dönüşünde uçakta konuştu: Türkiye’de kronik muhalefet sorununun çözümü için umut bile yok. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki? ‘Millete hizmet edeceğiz’ diye aldıkları belediyelerin içler acısı hali yönetim anlayışlarını gösteriyor

Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için gittiği Çin'den dönüş yolunda uçakta gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu:

Hep söylediğim gibi Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? "Millete hizmet edeceğiz" diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir.



'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI:

KAZANAN TÜM TÜRKİYE OLACAK



TBMM'de oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Süreci baltalayan faturayı öder. Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da, menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak.



PUTİN 'İSTANBUL' İÇİN 'NEDEN OLMASIN' DEDİ



Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili görüşmemizde Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için yapılabilecekleri ele aldık. Hem Zelenski, hem Putin'i olumlu buldum. "Türkiye'de İstanbul sürecinin devamı yönünde bir girişim olabilir" dediğimizde, kendisi bu konuyla ilgili "neden olmasın" noktasındaydı. Ancak henüz buna hazır değiller.



TRUMP'IN TEMASLARI MAKBUL VE KIYMETLİ



Sayın Trump, Ukrayna-Rusya savaşının taraflarıyla görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler makuldür, makbuldür, kıymetli bir stratejidir. Türkiye, savaşın en başından beri her iki tarafla güven duyularak görüşebilen örnek olmuştur. Hep birlikte çatışmayı değil müzakereyi, savaşı değil barışı öncelersek, aralanan fırsat penceresini ardına kadar açarız.



EKONOMİDE OLUMLU DÖNGÜYE GİRDİK



Ekonomide tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. İşsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor. Tabii ki enflasyondaki düşüşle birlikte finansal koşullarda da iyileşme devam edecek. Bizim beklentimiz bu olumlu döngünün, trendin devam etmesi yönünde. Ülkemiz kişi başı milli gelirde sınıf atlamış olacak. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Finansal anlamda kaygılar geride kaldı.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN BARIŞ İÇİN SON NOKTADALAR



Güney Kafkasya inşallah özlediği barışa kavuşacak. Sayın İlham Aliyev ile yaptığım ikili görüşmede de o umudu gördüm. Azerbaycan ve Ermenistan barış yolunda pürüzleri önemli ölçüde aştı ve son noktaya kadar geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile etraflıca bir görüşme yaptık. Bu iki görüşmede de aynı noktada olduklarını gördüm. Aynı istikamete bakıyorlar.

ELİNDE TABAKLA YEMEK BEKLEYEN YAVRULARI GÖRMEYENLERE YUH OLSUN



(Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize ilişkin gönderdiği maktuba dair soruya cevaben) Anneler bu tip zor konularda devreye girdiklerinde iklimi değiştirebilirler. Hele ortada katledilen binlerce bebek ve çocuk varsa her yavruyu kendi çocukları gibi sahiplenirler. Kızlarım da annelerinden bu mektubu kaleme almasını istedi. Mektup, Türkiye'nin Gazze diplomasisine yeni bir boyut ekledi. İnsani ve vicdani bir dilin de uluslararası ilişkilerde etkili olabileceğini aynı zamanda gösterdi. Batı'nın Ukrayna'daki masumlara yönelik yaklaşımlarının çeyreğini bile Gazze'de göremedik. "Ellerinde tabaklarla sıraya girip yemek almaya çalışan o yavruların halini gözü olup da görmeyenlere yuh olsun!" demekten başka bir şey bize düşmez.

BM GENEL KURULU'NDA FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ



Amerika'nın BM Genel Kurulu'na katılamamalarına neden olacak şekilde Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etmesi BM'nin varoluş nedenine uygun düşmüyor. Filistinlilerin hakkını hukukunu koruma noktasında adımlar atmamız lazım. Filistin'in sesini kısmak mümkün değil. Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine "dur" demesidir. Bu yıl BM Genel Kurulu'na muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak. Bu damgayı vuranlardan bir tanesi de biz olacağız.



NE FÜZEDEN HABERİ VAR NE BALIKÇIDAN...



Malumunuz Sinop'ta ROKETSAN'ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V'nin atışlarını yapıyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Sinop'ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Japonya'ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey'in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop'ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. "Balıklar strese giriyor" diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları.

ÇİN, TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİN FARKINDA



Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in şeref konuğu olarak, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesine iştirak ettik. Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında. Bu nedenle Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Biz, dünyaya yalnızca Doğu-Batı ekseninde bakmıyoruz. Ufku soğuk savaş ayazında buz tutmuş bir ülke değiliz. Doğu ile Batı arasında ayrışmanın değil, yeni köprüler kurmanın gerekli olduğunu devamlı söylüyoruz. Her platformda insanı merkeze alan politikalarımızı savunuyoruz. Biz diyalog kanallarını açık tutmanın önemine inanıyoruz.



SURİYE'DE KARIŞIKLIĞA GÖZ YUMMAYIZ



Komşumuz Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor, birlik ve beraberliğini önemsiyoruz. Yakın geçmişte yaşananlar göstermiştir ki; Suriye'deki huzursuzluk, en fazla bize yansıyor. Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız, ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek.



ÇİN BULUŞMASI, BARIŞA YENİ UFUKLAR AÇSIN

