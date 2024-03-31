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Haberler Galeri Kütahya seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Kütahya seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra oy sayımı yapılacak. YSK tarafından anbean yayınlanan oy oranları ile seçim sonucu netleşecek. Böylece 5 yıl boyunca görevde olacak yeni yerel yöneticiler belli olacak. Kütahya seçim sonuçları canlı ve anlık verileri yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'nin seçim sayfasında yer alacak. Peki, Kütahya seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Kütahya seçim sonuçları! YSK Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek olup akabinde oy sayımına geçilecek. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den kamuoyu ile paylaşılacak. Kütahya seçim sonuçları ile adayların oy oranları tüm detaylarıyla haberimizden takip edilebilecek. Büyükşehir ve ilin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Kütahya seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Kütahya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Kütahya seçim sonuçları! YSK Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kamil Saraçoğlu

CHP: Eyüp Kahveci

MHP: Alim Işık

İYİ Parti: Ahmet Tekdemir

DEM Parti: Sibel Temel

Kütahya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kütahya seçim sonuçları! YSK Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kütahya'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Altıntaş Seçim Sonuçları

Aslanapa Seçim Sonuçları

Çavdarhisar Seçim Sonuçları

Domaniç Seçim Sonuçları

Dumlupınar Seçim Sonuçları

Emet Seçim Sonuçları

Gediz Seçim Sonuçları

Hisarcık Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Pazarlar Seçim Sonuçları

Şaphane Seçim Sonuçları

Simav Seçim Sonuçları

Tavşanlı Seçim Sonuçları

Kütahya seçim sonuçları! YSK Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Kütahya Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Kamil Saraçoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Eyüp Kahveci

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Sibel Temel

Milliyetçi Hareket Partisi: Alim Işık

İYİ Parti: Ahmet Tekdemir

Yeniden Refah Partisi: Osman Gezgin

Demokrat Parti: Servet Bilgin

Hür Dava Partisi: Ayhan Karapçin

Saadet Partisi: Ahmet Sunar

Bağımsız Türkiye Partisi: Talip Ay

Türkiye Komünist Hareketi: Berfin Gülsoy

Demokratik Sol Parti: Yunus Emre Ergamalıoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: Gülsün Korucu

Demokrasi ve Atılım Partisi: Recep Gerçek

Zafer Partisi: Sinan Aşan

Millet Partisi: Muammer Sarıkaş

Halkın Kurtuluş Partisi: Sürmeli Selçuk Söğüt

Bağımsız: Ali İça

Bağımsız: Ahmet Güçlü

Kütahya seçim sonuçları! YSK Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

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