Kütahya seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
YSK'nın kesin aday listesine göre Kütahya Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:
Adalet ve Kalkınma Partisi: Kamil Saraçoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi: Eyüp Kahveci
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Sibel Temel
Milliyetçi Hareket Partisi: Alim Işık
İYİ Parti: Ahmet Tekdemir
Yeniden Refah Partisi: Osman Gezgin
Demokrat Parti: Servet Bilgin
Hür Dava Partisi: Ayhan Karapçin
Saadet Partisi: Ahmet Sunar
Bağımsız Türkiye Partisi: Talip Ay
Türkiye Komünist Hareketi: Berfin Gülsoy
Demokratik Sol Parti: Yunus Emre Ergamalıoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: Gülsün Korucu
Demokrasi ve Atılım Partisi: Recep Gerçek
Zafer Partisi: Sinan Aşan
Millet Partisi: Muammer Sarıkaş
Halkın Kurtuluş Partisi: Sürmeli Selçuk Söğüt
Bağımsız: Ali İça
Bağımsız: Ahmet Güçlü