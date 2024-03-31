Kütahya seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Kütahya yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek olup akabinde oy sayımına geçilecek. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den kamuoyu ile paylaşılacak. Kütahya seçim sonuçları ile adayların oy oranları tüm detaylarıyla haberimizden takip edilebilecek. Büyükşehir ve ilin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Kütahya seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Kütahya yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Kütahya Yerel Seçim Sonuçları ekranı;