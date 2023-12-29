Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:51
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
CHP, belediyecilikte sınıfta kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine bir skandala imza attı. 2019'dan bu yana ulaşıma yüzde 500 zam yapmasına rağmen EGO'nun zararı 714 milyon 232 bin 609 TL'ye ulaştı. Skandal gerçek, Sayıştay raporunda ortaya çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın Türkiye'de ulaşımın en pahalı ikinci şehir olduğunu hatırlattı. "Ulaşım insan hakkıdır" diyen Mansur Yavaş'ın Ankaralıları mağdur ettiğini açıkladı.