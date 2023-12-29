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Haberler Galeri Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:51

Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

CHP, belediyecilikte sınıfta kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine bir skandala imza attı. 2019'dan bu yana ulaşıma yüzde 500 zam yapmasına rağmen EGO'nun zararı 714 milyon 232 bin 609 TL'ye ulaştı. Skandal gerçek, Sayıştay raporunda ortaya çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın Türkiye'de ulaşımın en pahalı ikinci şehir olduğunu hatırlattı. "Ulaşım insan hakkıdır" diyen Mansur Yavaş'ın Ankaralıları mağdur ettiğini açıkladı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

kaosu yaşattı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir rekora imza attı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı zamlarla Ankara'yı "Türkiye'nin ulaşımın en pahalı olduğu ikinci il" yapmayı başardı!

Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

Sayıştay raporu ise başkentin ulaşımdan alt yapıya kadar her alanda çöküşünü kanıtladı. Ankara'da ulaşıma fahiş zamların yapıldığı EGO'nun hala zararda olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre EGO'nun 714 milyon 232 bin 609 TL zararda olduğu anlaşıldı.

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Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, EGO'nun zararını akıllara durgunluk verdiğini vurguladı. Hakan Han Özcan, ucuz ulaşım vaat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, fahiş zamlar yapmasına rağmen EGO'nun zarar ettirildiğini açıkladı. Özcan, "5 yılda Sayın Yavaş tarafından EGO zarar ediyor bahanesi ile toplu ulaşıma yüzde 500 zam yapıldı. Ancak yapılan zamlara rağmen, üstelik vatandaşın elinden alınan ücretsiz aktarma hakkına rağmen EGO hala 714 milyon 232 bin 609 TL zararda" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

ULAŞIMDA EN PAHALI İKİNCİ KENT ANKARA!

Hakan Han Özcan, Ankara'nın ulaşım sorununu çözemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her fırsatta akaryakıt fiyatlarının artmasını bahane gösterip ulaşıma zam yaptığını kaydederek Türkiye'nin çeşitli metropollerindeki ulaşım fiyatları ile ilgili karşılaştırmalar da yaptı. Özcan, 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşa ucuz ulaşım vaadinde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'yı 30 büyükşehir arasında en pahalı 2'nci ulaşımı sağlayan belediye olduğunu vurguladı. Ankara'nın 30 büyükşehir belediyesi hizmet sıralamasında 27'nci sıraya gerilediğini ve zam şampiyonluğunda da ilk 5'lerde olduğunu ifade eden Özcan "CHP'li Muğla Belediyesi 18.40 TL'ye vatandaşları taşırken Sayın Yavaş sayesinde Ankaralılar tek biniş için 15 TL ödeyerek Türkiye'nin en pahalı ikinci ulaşımını kullanıyor. Yüzyılın deprem felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ımızda tek binişlik ulaşım ücreti 7 TL'ye sağlanıyor.

Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği ortaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…

Konya ise 8.5 TL ile ikinci en ucuz ulaşım hizmetini sağlayan AK Partili belediye olurken CHP'li İstanbul Belediyesi ise bir biniş için 15 TL alıyor. Depremden etkilenen Şanlıurfa belediyemiz 10 TL'ye vatandaşını taşırken CHP'li Tekirdağ Belediyesi de 15 TL'ye ulaşım hizmeti sağlıyor. Erzurum ve Malatya Belediyelerimiz bir binişlik bilet için 10 TL alırken CHP'li Eskişehir de 15 TL'ye aynı mazotla vatandaşına hizmet veriyor. Bizim en pahalı ulaşım hizmetini veren belediyelerimiz ile kıyaslandığı zaman CHP'li belediyelerin ulaşımda uyguladıkları fahiş fiyatlar insanları mağdur ediyor. Aynı yakıtla, aynı fiyatlarla bu kadar fahiş fiyat uygulanması akla ziyan bir tutumdur" ifadesini kullandı.

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