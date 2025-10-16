Mehmetçik Gazze’ye hangi şartla gider? 2 kritik nokta söz konusu

1- İsrail'in ateşkesin ardından başlayan yeni süreci sekteye uğratma ihtimali. Ki cenazeleri henüz teslim alınamayan rehineleri bahane ederek Gazze'ye yardım TIR'ı girişini sınırladığını açıkladı. Sonra, bu kararını -şimdilik- geri aldı. Gazze şeridinde silahlandırdığı paramiliter unsurlarla (çetelerle yani) sivillere saldırılar organize etti. "Hamas silah bırakmıyor" senaryosunu pazarlamaya çalıştı. Ve nihayet Gazze şeridinde çekildiği sarı hattı ihlâl ettiği iddiasıyla yine masum insanların üzerine ateş açtı. Özetle… Siyonist kafa öylesine tehlikeli işliyor ki her an her şeyi yapmaya müsait ve o bozuk sicilini tekrarlamaktan çekinmiyor!



