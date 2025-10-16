Giriş Tarihi: 16.10.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 06:57
Mehmetçik Gazze’ye hangi şartla gider? 2 kritik nokta söz konusu
9 Ekim'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Gazze'deki ateşkesi sonrası gözler barış plânının nasıl uygulanacağına ve kurulacak barış gücüne kimlerin katılacağına çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ateşkesin en önemli aktörürün Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu bir çok kez vurgulamıştı. Peki Gazze'de oluşturulacak barış gücünde Mehmetçik yer alacak mı? SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde buna yer verdi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...