Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

MERDAN YANARDAĞ: ÖCALAN SON DERECE ZEKİ BİRİSİDİR

Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" şeklindeki sözleri tepki çekmişti.