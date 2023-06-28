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Haberler Galeri Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 19:27

Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı: Bu yanlıştan derhal dönülmeli…

Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün bebek katili Abdullah Öcalan'ı filozofa benzetmişti. Yanardağ, teröristbaşının serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

Yanardağ'ın, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.

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Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

MERDAN YANARDAĞ: ÖCALAN SON DERECE ZEKİ BİRİSİDİR
Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" şeklindeki sözleri tepki çekmişti.

Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

Yaptığı skandal açıklamaları nedeniyle hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merdan Yanardağ’a sahip çıktı: Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı!

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANARDAĞ'A DESTEK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

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