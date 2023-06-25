Video Haber Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

25.06.2023 | 21:04

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz etti. Öcalan'a uygulunan tecritin kaldırılması gerektiğini savunan Yanardağ, teröristbaşı için 'filozof' güzellemesinde de bulundu. Öcalan için 'Son derece zeki birisi' ifadesini kullanan Yanardağ, "Öcalan hafife alınacan biri değil" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video 01:27
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video 25.06.2023 | 20:12
Merdan Yanardağ’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a övgü dolu sözler | Video 01:13
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video 25.06.2023 | 21:04
Bakan Uraloğlu direksiyon başına geçti! Önce müjde ardından ilk test | Video 02:15
Bakan Uraloğlu direksiyon başına geçti! Önce müjde ardından ilk test | Video 25.06.2023 | 11:19
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı için işte masadaki rakamlar | Video 03:13
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı için işte masadaki rakamlar | Video 25.06.2023 | 10:49
Tekirdağ’da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 03:27
Tekirdağ'da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 25.06.2023 | 01:41
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 02:58
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 24.06.2023 | 23:34
Rus uçaklarından Lazkiye’ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 02:04
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 24.06.2023 | 23:34
PKK/KCK’dan aranan şüpheli tutuklandı | Video 00:22
PKK/KCK'dan aranan şüpheli tutuklandı | Video 24.06.2023 | 22:01
Ağrı’da oto faresi yakalandı | Video 00:13
Ağrı'da oto faresi yakalandı | Video 24.06.2023 | 22:00
296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi | Video 01:05
296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi | Video 24.06.2023 | 21:15
Çeçen birlikler Rostov’a ulaştı | Video 01:30
Çeçen birlikler Rostov’a ulaştı | Video 24.06.2023 | 18:18
Mahmut Övür | Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı 04:03
Mahmut Övür | Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı 24.06.2023 | 16:57
Salih Tuna | Benin yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı? 04:20
Salih Tuna | Benin yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı? 24.06.2023 | 16:55
Melih Altınok | CHP’nin başına o yakışır 04:10
Melih Altınok | CHP'nin başına o yakışır 24.06.2023 | 16:52
Fetullah Gülen’in yeğeni Esenyurt’ta yakalandı | Video 01:11
Fetullah Gülen’in yeğeni Esenyurt’ta yakalandı | Video 24.06.2023 | 16:05
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı... | Video 05:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı... | Video 24.06.2023 | 15:56
Meral Akşener’den sert sözler: Şimdi hesap veriyorum, sonra hesap soracağım | Video 00:45
Meral Akşener'den sert sözler: "Şimdi hesap veriyorum, sonra hesap soracağım" | Video 24.06.2023 | 12:30
Meral Akşener: CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı | Video 00:21
Meral Akşener: "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı" | Video 24.06.2023 | 12:30
Meral Akşener’den 6’lı masaya: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum | Video 00:50
Meral Akşener'den 6'lı masaya: "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" | Video 24.06.2023 | 12:27
SON DAKİKA: Wagner isyanı sonrası Putin’den ilk açıklama: Bugün karşımızda olanlar haindir | Video 04:40
SON DAKİKA: Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: "Bugün karşımızda olanlar haindir" | Video 24.06.2023 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA