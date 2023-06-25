Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz etti. Öcalan'a uygulunan tecritin kaldırılması gerektiğini savunan Yanardağ, teröristbaşı için 'filozof' güzellemesinde de bulundu. Öcalan için 'Son derece zeki birisi' ifadesini kullanan Yanardağ, "Öcalan hafife alınacan biri değil" dedi.