Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:28
Mersin'deki terör halayı böyle bitti! "Her an enselerindeyiz"
Mersin'de bir grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Başlatılan soruşturma ve yapılan çalışmalar neticesinde terör halayındaki 11 şüpheli tespit edildi. Bakan Yerlikaya gerçekleşen operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." açıklamasında bulundu.