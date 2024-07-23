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Haberler Galeri Mersin'deki terör halayı böyle bitti! "Her an enselerindeyiz"
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:28

Mersin'deki terör halayı böyle bitti! "Her an enselerindeyiz"

Mersin'de bir grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Başlatılan soruşturma ve yapılan çalışmalar neticesinde terör halayındaki 11 şüpheli tespit edildi. Bakan Yerlikaya gerçekleşen operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." açıklamasında bulundu.

Mersin’deki terör halayı böyle bitti! Her an enselerindeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti." açıklamasında bulundu.

Mersin’deki terör halayı böyle bitti! Her an enselerindeyiz

Bakan Yerlikaya, "Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır." dedi.

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Mersin’deki terör halayı böyle bitti! Her an enselerindeyiz

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Mersin’deki terör halayı böyle bitti! Her an enselerindeyiz

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK' suçundan gözaltına alınmıştır.

Mersin’deki terör halayı böyle bitti! Her an enselerindeyiz

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.

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