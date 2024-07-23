Mersin'deki terör halayı böyle bitti! "Her an enselerindeyiz"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.