Mersin'deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya paylaştı: "Gereği yapıldı" | Video

Mersin'deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı. "GEREĞİ YAPILDI" paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldiklerini 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğunu bildirdi. Yerlikaya 1 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirdi. Öte yandan bölücülerin yaka paça ters kelepçeyle emniyete getiriliş anı kameralara yansıdı.