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Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:23

Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarda 48 gazeteci de saldırıların hedefi olup hayatını kaybetti. Gazeteciler ateş hattında ölümüne görev yapıyor! Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ATV ve A Haber'e bağlı ekipler, ilk günden itibaren bölgede ve gelişmeleri sıcağı sıcağına Türk ve dünya kamuoyuna aktarıyor. SABAH Pazar ekibi, ateş hattında görev yapan ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt ile konuştu...

HARUN SEKMEN
Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

Kamuoyunun haber alma özgürlüğü için canını hiçe sayan gazeteci meslektaşlarımız şimdi de dünyanın gözü önünde büyük bir vahşete imza atan İsrail'in estirdiği zulüm fırtınasını duyurmak için ateş hattının tam ortasında büyük bir 'Gazetecilik' destanı yazıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun kanalları, bölgede anbean canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Şimdi biz susuyoruz ve haberin kahramanları yaşadıklarını sizler için anlatıyor.

Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu:

TANIK OLMAK ÇOK ZOR
"Sahada olmanın elbette zorlukları var. Ancak bir kilometre ötemizde Gazze halkının yaşadıklarının yanında bunu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zira bir ayı aşkın süredir susuz, mamasız bakımsız kalan bebeklerin olduğunu bildikçe halimize şükretmek en doğrusu. İnsanların bir ekmek için dört saat kuyrukta beklediklerini duyunca, kirli suyun bile kişi başına düşen miktarın 1 litreden az olduğunu bilince halimize şükrediyoruz.

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Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

En azından dakikada bir yaşanan bombardımanda 'ne zaman ölürüz' diye beklemiyoruz. Ya da yanı başımızdan ateşlenen o bombaların üzerimize yağmayacağını biliyoruz. Psikolojik olarak Gazze'den gelen o görüntülere tanık olmak çok zor. Ama bir yandan da yaşanan o zulmün aktarılması gerekiyor.

Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

Ne kadar çok insana yaşananları aktarabilirsek bizim için psikolojik olarak iyi oluyor. Klişe olacak ama herkesin kaçtığı bir yere sizin koşarak gitmeniz gerekiyor. Gerçek tanıklar olarak. Hayatını kaybeden meslektaşlarımız aslında bu işi gerçek anlamda yapanlardı. Bombardıman altında haber verenler, acıyı yaşayanlar, duyduklarını değil, görmek zorunda bırakıldıkları katliamları anlatanlar. Hayatını kaybedenler için çok ama çok üzgünüm."

Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

ATV muhabiri Özlem Aktay:

KADINLAR, BEBEKLER ÖLÜYOR
"Açıkçası şahit olduğum katliam bana kendimi unutturdu. Yaşadığımız zorluk, anlamsız kaldı, o büyük acının ve çaresizliğin yanında. Düşünebiliyor musunuz her 10 dakikada bir çocuğun katledildiği yerdesiniz. Çok uzağınızda değil. Sadece birkaç kilometre ötenizde kadınlar, bebekler, çocuklar ölüyor. Siz sadece canlı yayında İsrail'in ölüm tanklarını, yağan bombaları gösterip, Gazze'deki çaresizliği anlatıyorsunuz. İnsanları miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Burada bunların hepsi katledildi. Psikolojik olarak iyi değiliz. Binlerce çocuk katledildi.

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