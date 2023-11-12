Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarda 48 gazeteci de saldırıların hedefi olup hayatını kaybetti. Gazeteciler ateş hattında ölümüne görev yapıyor! Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ATV ve A Haber'e bağlı ekipler, ilk günden itibaren bölgede ve gelişmeleri sıcağı sıcağına Türk ve dünya kamuoyuna aktarıyor. SABAH Pazar ekibi, ateş hattında görev yapan ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu ve kameramanı Niyazi Kurt ile konuştu...