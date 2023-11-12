Ateş hattında ölümüne gazetecilik! Mezarların bile bombalandığı yer: Gazze

Ne kadar çok insana yaşananları aktarabilirsek bizim için psikolojik olarak iyi oluyor. Klişe olacak ama herkesin kaçtığı bir yere sizin koşarak gitmeniz gerekiyor. Gerçek tanıklar olarak. Hayatını kaybeden meslektaşlarımız aslında bu işi gerçek anlamda yapanlardı. Bombardıman altında haber verenler, acıyı yaşayanlar, duyduklarını değil, görmek zorunda bırakıldıkları katliamları anlatanlar. Hayatını kaybedenler için çok ama çok üzgünüm."

